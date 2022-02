Komitet Inicjatywy Ustawodawczej „Legalna aborcja. Bez kompromisów" 14 lutego zakończył zbiórkę podpisów. Komitet tworzy m.in. Strajk Kobiet, Aborcyjny Dream Team oraz Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny. Akcję wspierają posłowie i posłanki Lewicy, Zielonych, partii Razem.

Ustawa zakłada legalną aborcję do 12. tygodnia ciąży. Trafi do Sejmu na początku marca. Jej założenia zostały zaprezentowane pod koniec lipca ubiegłego roku. W grudniu ubiegłego roku przedstawiciele komitetu informowali, że w trakcie zbiórki przekroczono liczbę 100 tys. podpisów, co sprawia, że ustawą musi zająć się Sejm.

Ta ustawa jest odpowiedzią na faktyczny brak dostępu do aborcji w Polsce. Magdelena Biejat, posłanka Razem

Zgodnie z prawem projektów obywatelskich nie można „mrozić" w sejmowej zamrażarce, a parlament ma trzy miesiące na rozpoczęcie prac nad nimi (od chwili wniesienia go do marszałek Sejmu). W tym przypadku oznacza to, że pierwsze czytanie projektu musi się odbyć do czerwca 2022 r. – Ta ustawa jest odpowiedzią na faktyczny brak dostępu do aborcji w Polsce. Prezentuje europejski standard w tej sprawie. Podnieść za nim rękę powinni wszyscy posłowie i posłanki, którzy przekonują od wyroku Trybunału Konstytucyjnego z października 2020 r., że ten standard dostępu do aborcji powinien być poprawiony – mówi nam posłanka Razem Magdelena Biejat. – Nie oszukujmy się, tylko aborcja legalna, dostępna, bezpłatna pozwoli w pełni chronić zdrowie i życie kobiet. Pokazuje to przypadek pani Izy z Pszczyny, która nie mogła wyjechać za granicę, potrzebowała pomocy tu i teraz w swoim szpitalu. Projekt ma szerokie poparcie społeczne i zbiórka podpisów spotkała się z szerokim entuzjazmem kobiet i mężczyzn – dodaje Biejat, która jest jedną z posłanek w komitecie obywatelskim, która zbierała podpisy pod ustawą.

Ostatni raz Sejm rozpatrywał obywatelski projekt dotyczący aborcji w grudniu ubiegłego roku. Był to projekt Fundacji Pro – Prawo do życia, zakładający m.in. traktowanie aborcji jako morderstwa podlegającego karze od pięciu do 25 lat lub dożywocia. Projekt przepadł w pierwszym czytaniu, bo przeciwko niemu była nie tylko opozycja, ale również większość posłów z klubu PiS.

Co wydarzy się teraz? Politycy PiS już w ubiegłym roku zapowiadali – jeszcze przed głosowaniem projektu dotyczącego penalizacji aborcji – że „skrajne" projekty w tej sprawie będą odrzucać.

Od czasu wyroku TK z października 2020 r. i serii protestów pojawiła się też ustawa prezydenta Andrzeja Dudy, która doprecyzowuje przepisy dotyczące wad letalnych płodu. Ale PiS nie rozpoczęło nawet prac nad tym projektem w sejmowej komisji. PiS nie rozpoczęło też prac nad projektem „ustawy ratunkowej" Lewicy, która zakłada depenalizację aborcji.

Projekt, który trafi teraz do Sejmu, oraz przebieg debat i głosowania będą miały być może znaczenie dla samej opozycji. Platforma Obywatelska już w ubiegłym roku zadeklarowała poparcie dla rozwiązania, w którym aborcja byłaby dopuszczalna do 12. tygodnia ciąży, ale po konsultacji z psychologiem i lekarzem. Donald Tusk nie wycofał się z tej deklaracji, ale PO od jego powrotu nie akcentuje w swojej strategii politycznej zarówno tej, jak i innych podobnych kwestii.