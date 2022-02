Marszałek województwa Piotr Całbecki proponuje, aby przekazać Węgrom kopię rękopisu.

Reklama

To reakcja na wniesieniu do Sejmu przez grupę 51 posłów PiS projektu ustawy o przekazaniu Węgrom manuskryptu z XV wieku. Książnica Kopernikańska w ramach rekompensaty miałaby dostać z budżetu 25 mln zł. Ma to być dar wdzięczności dla Węgrów, którzy rok temu przekazali na Wawel zbroję Zygmunta II Augusta. Centrum Informacyjne Rządu twierdzi, że rozmowy na ten temat prowadzone są pod kierunkiem szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Czytaj więcej Polityka Posłowie PiS chcą przekazać Węgrom manuskrypt z XV wieku. Senatorowie KO protestują Ten projekt jest wstydem dla jego autorów - ocenili Bogdan Klich i Jerzy Fedorowicz, senatorowie KO, domagając się wycofania poselskiego projektu ustawy dotyczącego przekazania na rzecz Węgier manuskryptu z XV wieku.

Przeciwko pomysłowi protestują radni sejmiku. Dyrekcja Książnicy w oświadczeniu przekazanym „Rz" wyraża „stanowczy sprzeciw wobec poselskiego projektu ustawy". Posłanka Joanna Scheuring-Wielgus (Lewica) wystosowała w tej sprawie interpelację do ministra kultury Piotra Glińskiego i rozpoczęła zbiórkę podpisów, aby rząd odstąpił od tego pomysłu. Podobną interpelację złożyli też posłowie Jan Szopiński (Lewica) i Tomasz Lenz (KO).