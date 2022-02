Hal Rogers, kongresmen Partii Republikańskiej, zasiadający w Kongresie od 1981 roku, przeprosił kongresmenkę Partii Demokratycznej, Joyce Beatty, za wulgarne słowa, które padły po tym, gdy Rogers zwróciła mu uwagę, że przed wejściem do pociągu powinien założyć maskę.

Hal Rogers

Foto: US House of Representatives, Public domain, via Wikimedia Commons