IBRiS na zlecenie „Rzeczpospolitej" zapytał respondentów, jak oceniają prezydencki projekt ustawy o likwidacji Izby Dyscyplinarnej w Sądzie Najwyższym.

11 procent respondentów ocenia inicjatywę „zdecydowanie dobrze", a 33 „raczej dobrze", co zapewnia głowie państwa przewagę ocen pozytywnych – zdecydowanie na „nie" jest 13 proc respondentów, a „raczej na nie" – 17 proc.

Jednak duża grupa badanych nie jest pewna, jak oceniać prezydencki projekt – aż 26 proc. wskazało opcję „nie wiem". Mimo że w pytaniu wyjaśniono związek decyzji prezydenta z zablokowaniem środków finansowych z UE dla Polski, jedna czwarta badanych uchyla się od jasnej oceny inicjatywy.

W takiej sytuacji kluczowe wydaje się odpowiednie nagłośnienie projektu i zbudowanie wokół niego przychylnej atmosfery. We własnym obozie politycznym prezydent raczej nie ma sojuszników. Rzeczniczka Klubu PiS Aneta Czerwińska oświadczyła, że PiS „ma własny projekt", a politycy Solidarnej Polski wprost zapowiedzieli sprzeciw wobec pomysłów prezydenta. Zbigniew Ziobro zadeklarował wręcz wycofanie się Polski z unijnego Planu Odbudowy, skoro Wspólnota blokuje środki dla naszego kraju. – Polityka ustępstw wobec żądań UE generalnie prowadzi do zwiększenia agresji wobec Polski i kolejnych żądań – oświadczył minister sprawiedliwości podczas konferencji prasowej.

Prezydent może jednak liczyć na „otwartość na nowe pomysły" polityków opozycji, o czym zapewniali we wtorek po spotkaniu w pałacu przedstawiciele opozycyjnych klubów. Jest jednak jeden warunek: procedowanie złożonego przez opozycję projektu dotyczącego „rozwiązania problemu neo-KRS". – Zmiana nazwy Izby Dyscyplinarnej niczego nie rozwiązuje – mówił w imieniu Klubu Lewicy Krzysztof Śmiszek.

– Lepiej to wychodzi prezydentowi niż rządowi – podsumował spotkanie z prezydentem prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, chwaląc Andrzeja Dudę za poinformowanie przedstawicieli opozycji o swojej aktywności dyplomatycznej i ocenie sytuacji międzynarodowej. To jednak nie zapewni bezwarunkowego poparcia opozycji dla projektu, choć jak stwierdziła Magdalena Sroka z Porozumienia: – Wszyscy zapewniliśmy, że będziemy nad tym przedłożeniem pracować. Zdaniem Hanny Gil-Piatek (Polska 2050) do wyjaśnienia pozostaje, jaki jest stosunek większości parlamentarnej do projektu, czy uda się go w Sejmie poprawić, i jak do finalnego dokumentu ustosunkuje się Komisji Europejska.

Droga do uchwalenia którejkolwiek wersji ustawy jest długa. Jak wynika z naszych informacji, prezydent zastrzegł podczas spotkania z opozycją, że nie pogodzi się z planami odesłania w stan spoczynku sędziów powołanych przez nową KRS. – Mogę mieć ma biurku tysiąc wyroków TSUE w tej sprawie, ale nie pozwolę na podważanie pozycji sędziów – miał powiedzieć Andrzej Duda.

Przedstawiciel PiS Ryszard Terlecki ograniczył się do deklaracji, że PiS „szanuje inicjatywę prezydenta". Na razie jednak projekt nie ma w Sejmie nawet numeru druku.