Press-Service Monitoring Mediów przeprowadził analizę wydań głównych "Wiadomości" TVP w 2021 roku pod kątem cytowanych w materiałach polityków.



Analiza wykazała, że spośród 10 najczęściej cytowanych polityków, siedmiu to politycy PiS. Pierwsze miejsce w tym zestawieniu zajął prezydent Andrzej Duda, cytowany w 2021 roku w "Wiadomościach" 252 razy. Drugie miejsce zajął premier Mateusz Morawiecki, którego "Wiadomości" cytowały w ubiegłym roku w głównym wydaniu 245 razy. Trzecie miejsce przypadło Donaldowi Tuskowi cytowanemu 192 razy.

Ponadto w dziesiątce najczęściej cytowanych polityków pojawili się jeszcze: minister obrony Mariusz Błaszczak (czwarte miejsce, 171 cytowań), wicepremier i prezes PiS, Jarosław Kaczyński (piąte miejsce, cytowany 147 razy), szef KPRM, Michał Dworczyk (szóste miejsce, 110 cytowań), minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek (siódme miejsce, 102 cytowania), wicepremier i minister kultury Piotr Gliński oraz przewodniczący klubu KO, Borys Budka (ósme miejsce ex aequo - po 90 cytowań) oraz prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski (81 cytowań, dziesiąte miejsce).

70 proc. Tyle cytowanych przez "Wiadomości" wypowiedzi polityków w 2021 r. to wypowiedzi polityków PiS

Jagoda Wojtasiewicz, analityczka mediów z Press-Service Monitoring Mediów, w rozmowie z Wirtualnymi Mediami zwraca uwagę, że "autorami ponad 70 proc. cytowań osób pełniących funkcje polityczne byli członkowie największej partii w polskim Sejmie".

Z analizy wynika, że autorem co piątej cytowanej przez "Wiadomości" wypowiedzi polityków byli politycy PO, po 3 proc. to wypowiedzi polityków Lewicy i Polski 2050, a 1 proc. - wypowiedzi polityków PSL. 2 proc. cytowanych przez "Wiadomości" wypowiedzi polityków to wypowiedzi koalicjantów PiS z Solidarnej Polski. 1 proc. - to wypowiedzi polityków Porozumienia.