Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński wypowiadając się na temat problemów z wprowadzeniem Polskiego Ładu, że należy spodziewać się decyzji personalnych.

W rozmowie z RMF FM minister rolnictwa Henryk Kowalczyk poinformował, że decyzji należy spodziewać się w najbliższych dniach.

Wicepremier przyznał, że naprawienie Polskiego Ładu będzie kłopotliwe. - Będzie decyzja co zrobić z tą grupą tak zwanych średnich dochodów, to jest problem, by ten system był mniej skomplikowany - przekazał.

- Ci którzy zarabiają do 12 800 złotych miesięcznie nie powinni dostawać niższej pensji, stąd wiele technicznych nieporozumień, które wyniknęły z powodu komplikacji systemu, powoduje, że czasami otrzymali niższe pensje. System wyrównywania tych płac nie jest systemem dobrym i szczęśliwym - zdaję sobie z tego sprawę, natomiast jedyne co mi zostaje, to w imieniu rządu i ministra finansów prosić o cierpliwość - mówił.

- Zawieszenie Polskiego Ładu nie jest takie proste, ponieważ już mamy trwający rok budżetowy, wobec tego w czasie trwającego roku budżetowego, nie można zgodnie z Konstytucją dokonywać takich zmian, które byłyby niekorzystne dla podatników. Zawieszenie Polskiego Ładu wyrzuciłoby z potencjalnych korzyści wszystkich tych, którzy zarabiają poniżej 6 tys. zł, bo oni już wzięli czy emerytury wyższe netto, czy płace wyższe netto, wobec tego zawieszenie spowodowałoby, że byśmy wrócili do starego systemu, czyli podnieśli im podatki tak naprawdę - powiedział Kowalczyk.