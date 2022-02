Krzysztof Bosak komentował m.in. decyzję administracji Joe Bidena dotycząca wysłania dodatkowych żołnierzy do Europy ze względu na napięcia między Ukrainą a Rosją.

Do Polski trafi ok. 1700 mundurowych z USA, a do Rumunii zostanie przeniesionych 1000 żołnierzy stacjonujących obecnie w Niemczech.

Według Bosaka decyzja Stanów Zjednoczonych zapadła w kontekście sytuacji na Ukrainie, bo wcześniejsze uzgodnienia o dodatkowych oddziałach USA w Polsce, uzgodnione przez rząd Zjednoczonej Prawicy z poprzednim prezydentem Donaldem Trumpem, nie zostały zrealizowane.

Jest to jednak, zdaniem polityka, dobra wiadomość, bo w przypadku powstrzymania inwazji Rosji na Ukrainę, podniesie się także bezpieczeństwo Polski.

Bosak uważa, że Europa jest "zbyt pacyfistyczna".

- Większość bogatszych państw europejskich z dużymi budżetami obronnymi, może poza Wielką Brytanią, zbyt mocno wzięły sobie do serca różne pacyfistyczne ideologie. Nie rozumieją, że pokój gwarantuje się gotowością do wojny - mówił Bosak.