- Szczegóły tego spotkania nie będą jawne, z tego co wiem to pan przewodniczący Tusk nie ma uprawnień, aby uczestniczyć w takim posiedzeniu - mówiła minister z Kancelarii Prezydenta.

- Pan Donald Tusk nie jest posłem, nie ma uprawnień, a to co będzie omawiane na Radzie jest objęte klauzulą i wymaga dostępu do informacji niejawnej. Z tego co wiem pan Donald Tusk takich uprawnień nie ma - dodała.

Na pytanie czy jest pewna, że Tusk nie ma takich uprawnień, Janke odparła, że "taka jest jej wiedza".

Janke była następnie pytana o to, jak prezydent postrzega walkę z COVID-19 w Polsce i ustawę przedstawioną w czwartek przez PiS, która przewiduje, iż pracownicy będą mogli domagać się odszkodowań od innych pracowników za zakażenie koronawirusem w pracy.



- Jeśli chodzi o ustawę, to będziemy ją komentować, gdy będzie miała ostateczny kształt, wtedy będzie wiadomo co mamy komentować - odparła.

- Jeżeli chodzi o walkę z COVID-19 pan prezydent ufa rządowi, wspiera rząd w tym co robi, namawia do szczepień, sam zaszczepił się trzy razy - podkreśliła. Na uwagę, że prezydent "późno zaczął namawiać do szczepień" Janke odparła: "Lepiej późno niż wcale". - Zawsze można widzieć szklankę do połowy pełną lub do połowy pustą. Bardzo się cieszę, że pan prezydent namawia do szczepień - dodała.



- Pan prezydent wspiera rząd w tym wszystkim, w czym może. Nie mamy obowiązku szczepień w Polsce, pan prezydent jest zwolennikiem dobrowolności szczepień, wolałby, aby Polacy podejmowali decyzje sami, niż żeby im narzucać te decyzje. Mówił też o tym, że narzucanie takiego nakazu mogłoby spowodować duże niezadowolenie społeczne i tutaj trudno się z nim nie zgodzić - mówiła też Janke.