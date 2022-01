W "Poranku Siódma - Dziewiąta" rozgłośni katolickich europoseł Platformy Obywatelskiej był pytany o napięcia związane z działaniami Rosji i sytuację Ukrainy. - Dobrze, że prezydent Andrzej Duda przyjął w Wiśle prezydenta Ukrainy Wołodomyra Zełenskiego, bo przedtem należał raczej do ukrainosceptyków. Mam nadzieję, że za tymi rozmowami pójdzie jakieś realne wsparcie. Przypomnę: Brytyjczycy wysłali samoloty z pomocą, Amerykanie wysłali samoloty z pomocą, Kanadyjczycy zadeklarowali (pomoc - red.), nawet Niemcy coś wysyłają, a o jakiejś polskiej pomocy nic nie słyszymy - powiedział.

Były szef polskiej dyplomacji krytykował to, że "przez siedem lat nie było praktycznie żadnych rozmów polsko-rosyjskich". - Proszę wziąć przykład z Finów. Oni potrafią jednocześnie być gospodarzami szczytów rosyjsko-zachodnich, a jak przychodzi co do czego, to podwyższają gotowość wojskową, kupują F-35 i mówią Rosjanom, że jeśli oni najadą na Ukrainę, to Finlandia rozważy przystąpienie do NATO, więc prowadzą zgrabniejszą politykę od naszej - ocenił.

Czytaj więcej Dyplomacja Szef MSZ Ukrainy nie spodziewa się agresji Rosji w najbliższych dwóch tygodniach - Rosja prawdopodobnie pozostanie na ścieżce dyplomatycznej w relacjach z Ukrainą i Zachodem przez co najmniej dwa tygodnie, po rozmowach w Paryżu, których celem była deeskalacja sytuacji wokół Ukrainy - oświadczył szef MSZ Ukrainy, Dmytro Kułeba.

Co w obliczu kryzysu ukraińsko-rosyjskiego powinna zrobić Unia Europejska? Radosław Sikorski odparł, że przekazała ponad miliard euro pomocy makroekonomicznej. - Chociaż wszyscy wiemy, że Ukraina potrzebuje dzisiaj uzbrojenia defensywnego, ale pieniądze zawsze się przydają - dodał.

- Uważam, że Nord Stream 2 powinien być zamrożony. Toczy się dialog amerykańsko-niemiecki w tej sprawie. Rozczarowany jestem postawą nowego niemieckiego rządu, ale są inne rzeczy, które Unia może zrobić - podkreślił. - Możemy wreszcie zabrać się za te wszystkie raje podatkowe, gdzie Putin i jego rodzina, i jego oligarchowie poukrywali ukradzione rosyjskiemu społeczeństwu pieniądze, możemy stworzyć unię energetyczną, a raczej gazową, z prawdziwego zdarzenia - stwierdził.

Czytaj więcej Dyplomacja Były prezydent Rosji wspomina słowa senatora USA, który mówił o wojnie atomowej Dmitrij Miedwiediew, były prezydent i były premier Rosji, obecnie zastępca przewodniczącego Rady Bezpieczeństwa Narodowego, w rozmowie z agencją RIA opowiedział się za dyplomatycznym rozwiązaniem konfliktu wokół Ukrainy.

Zdaniem Sikorskiego, prezydent Władimir Putin "rozgrywa nas cenami gazu". - Ale przecież jako Unia jesteśmy głównym klientem na jego gaz, a on potrzebuje pieniędzy. Komisja Europejska kupuje w imieniu praw członkowskich uran do elektrowni atomowych i potem rozdziela na państwa członkowskie. To samo moglibyśmy robić z gazem, wtedy mielibyśmy pewniejsze dostawy po bardziej konkurencyjnej cenie - ocenił.

Pytany o jedność UE w kontekście sprawy Rosji i Ukrainy Sikorski powiedział, że "Niemcy i Francja też łamią Traktat z Lizbony, np. poprzez ten nieszczęsny format normandzki, w którym rozmawiają z Rosją poza instytucjami unijnymi". - Osiągnęli tyle, że o Ukrainie rozmawia Rosja ze Stanami Zjednoczonymi, bez UE, bez Polski - zaznaczył.

Sikorski podkreślił, że kolejne polskie rządy "krytykowały, tłumaczyły, przestrzegały Niemców, że Nord Stream to projekt czysto polityczny, że prowadzić on będzie do szantażu". Czy są szanse na zatrzymanie gazociągu? - Uważam, że administracja Joe Bidena popełniła błąd. Trzeba oddać Donaldowi Trumpowi, że jego sankcje były skuteczne i uniemożliwiały fizyczne wykonanie Nord Stream - odparł europoseł.

- Presja na Niemcy jest spora, żeby tej inwestycji nie certyfikować. Myślę, że dużo zależy od tego, co zrobi Putin - dodał. - Jeśli będziemy mieli na Ukrainie wojnę na całego, to nie wyobrażam sobie, żeby Nord Stream został uruchomiony - przewidywał.

W ostatnim czasie Rosja zgromadziła w pobliżu granic Ukrainy ponad 100 tysięcy żołnierzy. USA, NATO i Ukraina alarmują, że może to być przygotowanie do rosyjskiej inwazji, czemu Moskwa zaprzecza, ale zastrzega, że może być zmuszona do interwencji, gdyby Ukraina chciała siłowo rozwiązać konflikt na wschodzie kraju.