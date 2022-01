Regionalna izba obrachunkowa w trakcie kontroli zarzuciła naszemu urzędowi (wójtowi) nieprawidłowości w wystawianiu faktur z tytułu umów dzierżawy. Podano, że czynsz według postanowień umów był płatny do 10. każdego miesiąca, a faktury miały inne terminy, np. 14 dniowy, albo do 15 czy 20 dnia miesiąca. Czy jest to nieprawidłowość? Czy można się odwołać od kontroli – pyta radna.