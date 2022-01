Schetyna został zapytany czy PO poprze wniosek Pawła Kukiza, ws. powołania specjalnej komisji śledczej, która miałaby wyjaśnić przypadki podsłuchów w latach 2005-2021.

- Każdy głos po stronie opozycyjnej jest ważny, jeżeli Paweł Kukiz wnosi inicjatywę w tak ważnej sprawie jak naświetlenie sprawy podsłuchów polityków opozycji, to tworzy to nową jakość. To jest ważna sprawa, bo dotyczy jakości polskiej demokracji - podstawowych rzeczy, jeśli chodzi o szanowanie prawa i przyzwoitość zasad. Dlatego trzeba tę sprawę dokładnie zbadać i wydaje mi się, że są spore szanse na powołanie tej komisji - stwierdził polityk.

Komisja ds. Służb Specjalnych nie spełnia swojego zadania i nie kontroluje służb specjalnych, bo jest kierowana przez polityka PiS-u, który skutecznie blokuje jej działania Grzegorz Schetyna, poseł PO

Poseł przedstawił następnie warunki, które - według niego - muszą zostać spełnione, żeby nowa komisja śledcza skutecznie zbadała sprawę podsłuchów.

- Bardzo ważny jest skład komisji i tego by nie poświęciła całego swojego czasu pracy na lata 2005-2007, tylko żeby zaczęła od rzeczy, które mają miejsce teraz, bo mają one wpływ na polską politykę i polską demokrację - zaznaczył gość Radia Plus.

Zdaniem Grzegorza Schetyny nie ma obecnie żadnej kontroli na działaniami służb specjalnych, ponieważ organ, który ma je kontrolować, jest kierowany przez posła z PiS-u.

- Specjalistyczne oprogramowanie zostało stworzone, by skutecznie walczyć z międzynarodowym terroryzmem. W Polsce było wykorzystywane przeciwko przeciwnikom politycznym. W Polsce nie ma kontroli parlamentarnej na działaniami służb - musi powstać kontrola publiczna. Komisja ds. służb specjalnych nie spełnia swojego zadania i nie kontroluje służb specjalnych, bo jest kierowana przez polityka PiS-u, który skutecznie blokuje jej działania - ocenił parlamentarzysta.