Nazwisko posła PiS Bolesława Piechy jest wymieniane w gronie możliwych następców Adama Niedzielskiego, jeżeli minister zdrowia nie będzie dłużej kierował pracami resortu.

Poseł PiS w rozmowie z TVN24 powiedział, że jego zdaniem na czele ministerstwa powinny znaleźć się osoby młodsze od niego.

- To jest zadanie trudne i niewdzięczne. Uważam, że powinni to robić ludzie młodzi, którzy mają więcej energii i więcej animuszu i być może mniej ograniczeń tak jak ja, osoba na emeryturze - powiedział.

Piecha uważa, że Adam Niedzielski dobrze wywiązuje się ze swojej roli. - Nie podzielam tych obaw, które część członków rządu ma wobec słynnej ustawy o sprawdzaniu paszportów zaświadczeń covidowych. Jakieś opory są, ale trzeba znaleźć salomonowe rozwiązanie. Takie, które by zadowalało wszystkich. To nie jest łatwe. Ja pana ministra Niedzielskiego w żadnym wypadku nie skreślam, raczej go wspieram - powiedział.

Poseł nie uważa, że dobrym rozwiązaniem, by minister zdrowia twardo upierał się przy wprowadzania ustaw. - Musi brać pod uwagę wszystko, co się dzieje w rządzie, opinię społeczną i działania społeczne. Jesteśmy jednak od suwerena uzależnieni - wskazał.

- To nie jest przecież tajemnicą, że w ramach klubu parlamentarnego PiS jest grupa ludzi, którzy nie tyle określają się jako antyszczepionkowcy, ale jako jako antysanitaryści - kontynuował Piecha.

- Ja bym w tej sprawie nie stawiał na dyscyplinę głosowań. Zdaje sobie sprawę, jaki będzie wynik głosowania tej ustawy w Sejmie. Zostawiłbym ten punkt jako nie do rozwiązania w formie kompromisu czy formie konsensusu i poddał to pod głosowanie. Sądzę, że nic by się strasznego nie stało - powiedział.

- Wydaje mi się, że jest czas, żeby tę ustawę poddać pod głosowanie, niezależnie od tego, czy w klubie będzie konsensus, czy nie. Wydaje mi się, że tutaj pan marszałek Terlecki, który również szefem naszego klubu powiedział, że nie musi być dyscypliny i ja bym na to przystał - dodał