Na pierwszym miejscu rankingu znalazł się premier Mateusz Morawiecki, ufa mu 37,6 proc. badanych. To więcej o 0,2 pkt proc. w porównaniu do grudniowego rankingu. Na drugim miejscu z wynikiem 36,8 proc. zaufania (-1,1 pkt proc.) uplasował się dotychczasowy lider Rafał Trzaskowski. Trzeci wynik w styczniu należy do Andrzeja Dudy, któremu ufa 35,7 proc. respondentów (-2,1 pkt proc.) - w przypadku prezydenta to najsłabszy wynik od blisko czterech lat.

Na czwartym miejscu styczniowego rankingu znalazł się lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, pozytywnie oceniany przez 32,9 proc. badanych (-1,1 pkt proc.). Piąte miejsce zajmuje Szymon Hołownia z zaufaniem na poziomie 30,6 proc. (-3,8 pkt proc.), a za nim Donald Tusk, któremu ufa 29 proc. badanych (-3,7 pkt proc.).

Liderzy Polski 2050 oraz Koalicji Obywatelskiej notują w tym miesiącu największe spadki zaufania wśród badanych. Dla Hołowni to najgorszy rezultat od września (wówczas 30,2 proc.). W przypadku Tuska to powrót do poziomu z marca ub.r. (wówczas 27,8 proc.).

Pierwszą dziesiątkę rankingu zaufania zamykają: wicepremier i prezes PiS Jarosław Kaczyński — 28,9 proc. (+2,4 pkt proc.), marszałek Senatu Tomasz Grodzki — 27,8 proc. (+2,8 pkt proc.), marszałek Sejmu Elżbieta Witek — 26,5 proc. (+2,2 pkt proc.) oraz jeden z liderów Lewicy Robert Biedroń — 25,1 proc. (+1,1 pkt proc.).

Krzysztof Bosak notuje najwyższy wzrost zaufania w tym miesiącu — 21,7 proc. (+6,2 pkt proc.). Ostatni raz miał tak dobre notowania w październiku 2020 r. (wówczas 23,4 proc.).

Badani w sondażu IBRiS dla Onetu wyrażają też o politykach negatywne odczucia. W rankingu braku zaufania liderem jest minister sprawiedliwości i lider Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro z wynikiem 65,3 proc. Na podium znajduje się jeszcze minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek (62,1 proc.) oraz lider PiS Jarosław Kaczyński (61,6 proc.). Najwięcej negatywnych ocen w ciągu miesiąca przybyło Robertowi Biedroniowi, nie ufa mu 50,5 proc. badanych.



Respondenci podczas badania zaufania do polityków mogli wyrazić także obojętność. Tu pierwsze miejsce zajął lider Polski 2050 Szymon Hołownia (28,7 pkt proc.), na drugim miejscu znalazł się szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz (28,1 pkt proc.). Podium zamyka Krzysztof Bosak (24,4 pkt proc.).

Są też politycy nieznani dużej części badanych. Najwięcej z nich nie znało wicepremiera i ministra kultury Piotra Glińskiego (22,3 proc.), ministra zdrowia Adama Niedzielskiego (19,3 proc.) oraz marszałek Sejmu Elżbiety Witek (15,5 proc.).

Sondaż został przeprowadzony przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych w dniach 14-15 stycznia 2022 r. na próbie 1,1 tys. osób.

