Z całą pewnością to bardzo wyraźne stwierdzenie, że Citizen Lab dysponuje kryminalistycznymi dowodami na to, że doszło do kradzieży materiałów z telefonu senatora Krzysztofa Brejzy, to jest kolejny dowód na to, że w Polsce ta broń cybernetyczna jaką jest Pegasus prawdopodobnie była używana niezgodnie ze swoim przeznaczeniem - mówił w rozmowie z Radiem Zet wicemarszałek Senatu, senator Koalicji Polskiej-Unii Europejskich Demokratów, Michał Kamiński.