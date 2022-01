W niedzielę sąd w Australii poparł wniosek rządu o anulowanie wizy wjazdowej dla Novaka Djokovicia, z powodu braku szczepień przeciwko koronawirusowi i kłamstw w kwestionariuszu wizowym.



Na decyzję sądu ostro zareagował prezydent Serbii Aleksandar Vucić, który już wcześniej oskarżał rząd Australii o nękanie najlepszego tenisisty świata.

Vucić stwierdził, że była to "próba zamachu na najlepszego sportowca świata", a przesłuchania i dochodzenie w sprawie Djokovicia nazwał "kłamliwą farsą".



- Myślą, że przez to, to dziesięciodniowe maltretowanie upokorzyli Djokovica, ale upokorzyli samych siebie. Djoković może wrócić do swojego kraju z podniesioną głową - stwierdził Vucić.

Prezydent Serbii zapewnił, że gdyby Australia jasno postawiła sprawę, że ten, kto nie został zaszczepiony, nie ma prawa przekroczyć jej granic, Djoković albo by w ogóle nie poleciał na turniej, albo by się zaszczepił.

Dodał, że on i wszyscy rodacy Djokovicia nie mogą się doczekać, aż tenisista wróci do Serbii, "gdzie jest zawsze mile widziany".

Kilka godzi po ogłoszeniu decyzji sądu Djoković opuścił Australię i wyleciał do Dubaju.