Mały ZUS+ trzeba zgłosić do końca stycznia

Przedsiębiorcy, którzy chcą dopiero w tym roku korzystać z tzw. małego ZUS+ powinni to zgłosić to w ZUS do 31 stycznia. Ci, którzy korzystali z ulgi w 2021 roku i nadal spełniają warunki, nie muszą tego zgłaszać ponownie.