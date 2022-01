Do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich masowo napływają skargi emerytów, którzy w związku z wejściem w życie tzw. Polskiego Ładu, otrzymali świadczenia niższe od ubiegłorocznych. Minister Finansów zapowiadał, że przepisy zostaną poprawione. Projekt miał trafić do Sejmu 11 stycznia, ale wciąż go nie ma.