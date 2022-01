Berliński dziennik "Tagesspiegel" zacytował w niedzielę Dirka Wiesego, wiceprzewodniczącego klubu parlamentarnego SPD. Polityk powiedział, że Bundestag powinien dążyć do zakończenia debaty nad obowiązkiem szczepień na COVID-19 w pierwszym kwartale bieżącego roku. Według szefowej klubu Zielonych, Britty Hasselman, pierwsza debata mogłaby się odbyć pod koniec stycznia.

Agencja AP zauważa, że wobec niewielkiej liczby posiedzeń w lutym, izba niższa niemieckiego parlamentu nie zdąży uchwalić przepisów przed końcem marca. W kwietniu sprawą zająłby się Bundesrat, co oznacza, że obowiązkowe szczepienia na COVID-19 mogłyby zostać wprowadzone nie wcześniej niż w kolejnym miesiącu. "Tagesspiegel" poinformował, że wdrażanie obowiązku może zostać opóźnione do czerwca - tak, by spełnione były wszelkie warunki techniczne, takie jak uruchomienie ogólnokrajowego rejestru szczepień.

Wśród przeciwników obowiązku szczepień na COVID-19 są przedstawiciele współrządzącej FDP oraz były minister zdrowia Niemiec, który latem ubiegłego roku deklarował, że powszechny obowiązek nie zostanie wprowadzony. Liderzy partii politycznych zgodzili się, by parlamentarzyści głosowali w tej sprawie zgodnie z własnymi sumieniami.

W niemieckich miastach organizowane są protesty przeciw restrykcjom wprowadzanym przez władze w związku z koronawirusem SARS-CoV-2 oraz zapowiadanemu obowiązkowi szczepień. Podczas takiej manifestacji w Monachium w środę doszło do starć z policją.



Ok. 72 proc. mieszkańców Niemiec to osoby w pełni zaszczepione na COVID-19, dodatkową dawkę szczepionki przyjęło ponad 42 proc. osób.