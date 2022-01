Jakim słowem podsumować rok 2021, skoro ilość zdarzeń tworzy chaos, w którym trudno o jakąś hierarchię spraw? Niewątpliwie takim słowem jest „zagrożenie”. Epidemia, katastrofa globalna, łamanie praw, napięcie na granicy. Nie można powiedzieć, żeby poczucie zagrożenia było widoczne na co dzień. Żyjemy tak, jakby to wszystko było filmem, który możemy, choć nie musimy, oglądać. To nasza samoobrona: życie tu i teraz, tak jakby zagrożenie nas nie dotyczyło, jakby było częścią jakiejś gry