W porannej rozmowie z Radiem Zet małopolska kurator oświaty Barbara Nowak powiedziała, że sprzeciwia się wprowadzaniu obowiązku szczepienia nauczycieli na COVID-19. - Człowiek dorosły, człowiek wolny, musi sam odpowiedzialnie wybierać i nie wolno go do tego zmuszać. Absolutnie nie zgadzam się z pomysłem na to, żeby kogokolwiek do czegokolwiek przymuszać, zwłaszcza jeżeli mówimy o szczepionkach - dodała.

Nowak wskazała, że stosowanie szczepionek nadal jest "eksperymentem". - Nie wyobrażam sobie, że można kogokolwiek w tym momencie zmuszać. To jest decyzja wolna każdego wolnego człowieka. Tak powinno być - powiedziała.

Słowa kurator skrytykował minister zdrowia Adam Niedzielski. - Potępiam wszystkie takie oznaki braku rozumu i apeluję, żeby mieć pewnego rodzaju wstrzemięźliwość - powiedział. - Takie osoby nie powinny ponosić odpowiedzialności za edukację - dodał.

Głos w tej sprawie zabrał również minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. "Wypowiedź Pani Kurator Barbary Nowak uważam za szkodliwą i absolutnie nie zgadzam się z nią. Niezmiennie zachęcam wszystkich do szczepień" - zacytowano ministra na profilu MEiN na Twitterze.

Po godz. 14:00 Barbara Nowak odniosła się do swych porannych słów. "Przyznaję, że mając wykształcenie historyczne, a nie medyczne, nie powinnam się wypowiadać na temat szczepionki. Zapewniam, że w Małopolsce uczniowie i nauczyciele są bezpieczni, bo realizowane są cele polityki państwa polskiego" - napisała w mediach społecznościowych.



Czy kurator Nowak straci stanowisko? - Przygotowujemy pismo w sprawie małopolskiej kurator oświaty - na razie do małopolskiego wojewody, bo to jest właściwy organ do podejmowania adekwatnych działań - powiedział w rozmowie z Polsat News wiceminister edukacji i nauki Tomasz Rzymkowski.

- Ustami ministra Przemysława Czarnka (Barbara Nowak - red.) została skrytykowana. Jako Ministerstwo Edukacji i Nauki od samego początku akcji szczepień wspieramy ją i zachęcamy pracowników oświaty, apelujemy do rodziców, aby szczepili dzieci - dodał wiceminister.