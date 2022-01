Latos mówił o strategii, którą rząd powinien przyjąć w walce z COVID-19.

- Nasze działania powinny być przewidywalne, jeżeli dojdzie do fali Omikrona, obywatele muszą wiedzieć jakie są planowane działania i o tym powinniśmy mówić. Tym bardziej, że i świat, i my jesteśmy ciągle zaskakiwani przez tego wirusa. Np. w Hiszpanii nikt nie przewidywał, że będzie ponad 300 tysięcy zachorowań dziennie. Ten wirus nas zaskakuje i będzie zaskakiwał, ale trzeba przygotować pewne alternatywne scenariusze i ogłaszać je z wyprzedzeniem - taki jest wniosek po dwóch latach pandemii - stwierdził przewodniczący komisji zdrowia.

Poseł PiS-u apelował następnie o jedność i wspólne działanie klasy politycznej w walce z pandemią.

- Pandemia nie ma barw politycznych. Dlatego, oczekiwałbym pewnego zaufania do ekspertów i do władzy. Wszystkich chętnych zachęcam do prac w komisji zdrowia. Bywa tak, że przychodzą posłowie z różnych klubów spoza komisji. To jest miejsce, gdzie można wyrazić swoją opinię - tym bardziej, że nie zajmowaliśmy się tylko ustawami, ale było też kilka ogólnych spotkań dyskusyjnych o pandemii - podkreślił polityk.

Latos odniósł się również do prac nad ustawą, która pozwoli pracodawcom weryfikować to, czy pracownik jest zaszczepiony. Zdementował także zarzuty części środowisk antyszczepionkowych o tym, że ustawa pozwoli na zwalnianie niezaszczepionych pracowników z pracy.

- Nie, nie ma tam takiego zapisu. Oczywiście, jest tam pewne rozróżnienie dotyczące podmiotów medycznych i innych miejsc pracy. Natomiast ten zapis dotyczący podmiotów medycznych - artykuł 7 - jest już niepotrzebny, bo pan minister wydał rozporządzenie, które to reguluje. Jesteśmy na początku prac nad ustawą i jestem otwarty na rzeczową dyskusję – deklarował gość Polskiego Radia.