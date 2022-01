Zdaniem posła Kierwińskiego rząd, zamiast promować szczepienia przeciwko COVID-19, zniechęcił do nich Polaków.

- Jeżeli lekceważyło się COVID-19 i mówiło się, że jest to drobna choroba, że można iść na spokojnie do wyborów, że można robić wszystko robić normalnie, to proszę się teraz nie dziwić, że tak nieodpowiedzialna polityka zbiera straszne żniwo - przekonywał gość Polskiego Radia.

Dziś mówi się o 30-procentowym limicie miejsc w kinach dla osób niezaszeczepionych, tylko nie ma żadnych przepisów dla właściciela kina, żeby mógł sprawdzić czy ktoś jest szczepiony Marcin Kierwiński, poseł i sekretarz generalny PO

Poseł mówił następnie o potrzebie wprowadzenia obligatoryjnego sprawdzania paszportów covidwyc" przy korzystaniu z usług, takich jak kina i restauracje.

- Po coś je te paszporty wprowadziliśmy, każdy z nas - po tym jak się zaszczepi - może wydrukować sobie "paszport covidowy". Po to, żeby dawały nam dodatkowe benefity. Dziś mówi się o 30-procentowym limicie miejsc w kinach dla osób niezaszczepionych, tylko nie ma żadnych przepisów dla właściciela kina, żeby mógł sprawdzić czy ktoś jest szczepiony, czy nie - zaznaczył polityk

Kierwiński wskazywał także na pozorne działania rządu w walce z pandemią co - jak twierdzi - ma być spowodowane cynizmem polityków PiS-u i koncentrowaniu się przez koalicję rządzącą na wynikach sondażowych, zamiast na realnych działaniach, mających zapobiec rozwojowi pandemii.

- Jak słyszę, że rozważamy obowiązek szczepień dla niektórych grup zawodowych, m.in. dla pracowników służby zdrowia i nauczycieli, zaczniemy to robić już od pierwszego marca, a zapowiadamy to pierwszego grudnia, to jest to niepoważne. Mam wrażenie, że cała prawda o walce z COVID-19 w Polsce jest zawarta w mailach pana Michała Dworczyka. Tam są maile pana (Norberta) Maliszewskiego, które można streścić następująco: niech Polacy chorują, niech umierają - byle PiS-owi nie spadało w sondażach - przekonywał sekretarz generalny PO.