Tuż przed świętami Bożego Narodzenia agencja AP podała, że telefon komórkowy senatora Krzysztofa Brejzy został zhakowany za pomocą Pegasusa 33 razy w 2019 roku. Do włamań z użyciem Pegasusa na telefon senatora dochodziło w czasie, gdy polityk prowadził kampanię przed wyborami parlamentarnymi.

Wcześniej AP ujawniło, że Pegasusa użyto przy próbach szpiegowania mecenasa Romana Giertycha. O użyciu Pegasusa przeciwko nie informowała też prokurator Ewa Wrzosek.

Czytaj więcej Polityka "Gazeta Wyborcza": Jak kupowano Pegasusa dla CBA System Pegasus dla Centralnego Biura Antykorupcyjnego został, niezgodnie z prawem, zakupiony ze środków Funduszu Sprawiedliwości - pisze "Gazeta Wyborcza", która przedstawia kulisy zakupu izraelskiego systemu służącego do inwigilacji.

- Wszyscy pamiętamy aferę Watergate, tak upadały rządy - wtedy akurat prezydent (USA) Richard Nixon. Mam nadzieję, że to jest kolejna kropla, która pomoże upaść temu rządowi. To jest jednak niebywałe, że najważniejsze osoby w państwie były zaangażowane w proceder podsłuchiwania polityków opozycji - mówił poseł Koalicji Obywatelskiej.

- Paradoks tej sytuacji polega na tym, że pieniądze, które powinny być przeznaczone dla ofiar przestępstw zostały de facto wykorzystane przez przestępców. Bo proceder, o którym rozmawiamy, to proceder przestępczy - dodał nawiązując do faktu, że Pegasus miał zostać zakupiony ze środków Funduszu Sprawiedliwości.

- Myślę, że Polacy, którzy nawet nie pamiętają PRL-u, głęboko pamiętają z historii, co się wtedy działo, wszystko było pod kontrolą. Wchodzimy powoli w taki obszar - mówił też Tomczyk.

- Chciałbym też przypomnieć, że dzisiaj osoby odpowiedzialne za polskie służby specjalne - pan (Maciej) Wąsik (wiceszef MSWiA - red.) i pan (Mariusz) Kamiński (szef MSWiA - red.) - zostali skazani w pierwszej instancji za nadużycia władzy - dodał zauważając, że "Wąsik miał w PiS przezwisko 'gumowe ucho'".

A czy Platformie Obywatelskiej uda się powołać komisję śledczą, która zajęłaby się tematem użycia Pegasusa przeciw m.in. Brejzie? - Wiemy jak wygląda większość w tym Sejmie, ale do samego końca będziemy się starali przekonywać dwóch czy trzech posłów. Ta sprawa nie zostanie zamieciona przez dywan, to mogę powiedzieć - zadeklarował Tomczyk.



Tomczyk był też pytany o wzrost cen gazu i prądu w Polsce.

- Każdy Polak zapłacił więcej za święta, każdy płaci więcej w sklepie, za chwilę każdy zapłaci więcej za energię elektryczną i gaz. To, że dzisiaj są podwyżki w całym kraju wie każdy Polak. Ale nie każdy wie, że dla ludzi, którzy mieszkają w różnego rodzaju spółdzielniach, czy wspólnotach, te podwyżki nie wynoszą 30 czy 50 proc., ale czasem nawet 1 000 proc. Przez to, że rząd nie zadbał o to, aby zrównać te podmioty ze sobą. Aby każdy Polak był równy - mówił poseł KO.