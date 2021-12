Wiceprzewodniczący klubu PiS Marek Suski zapowiedział w rozmowie z TVP Info, że Polska może wycofać się z unijnego pakietu energetyczno-klimatycznego. - To nie jest kaganiec - mówił poseł.

Reklama

- To jest oczywiście ostateczność. Najpierw jest próba rozmów. To, co zgłosił premier Mateusz Morawiecki, to było pierwsze zasygnalizowanie problemu. Teraz jeszcze przed nami trudne rozmowy, jeżeli one nie doprowadzą do jakiś konkretnych rozwiązań, które spowodują, że Europa odzyska zdolność gospodarczej konkurencji ze światem, wtedy Polska jednostronnie może wypowiedzieć ten system - powiedział Suski.

Czytaj więcej Polityka Zbigniew Ziobro chce wycofania Polski z unijnego pakietu energetyczno-klimatycznego. Zapowiada uchwałę - Jako Solidarna Polska jesteśmy za racjonalną, mądrą i roztropną ochroną klimatu - powiedział Zbigniew Ziobro. - Zamierzam wystąpić z wnioskiem do władz statutowych partii o podjęcie uchwały o wycofaniu się Polski z tego nieracjonalnego, przybierającego szalone rozmiary programu Unii Europejskiej, pakietu energetyczno-klimatycznego - zapowiedział.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński w rozmowie z "Gazetą Polską Codziennie" mówił o perspektywie budowania na bazie UE IV Rzeszy Niemieckiej. Niemieckie media uważają, że wypowiedź Kaczyńskiego jest atakiem na niemiecki rząd.

- To jeszcze jeden z elementów nacisku i wymuszenia na nas milczenia w sprawie planów niemieckiej hegemonii nad Europą. W historii mieliśmy takie krwawe okresy, kiedy niemiecka hegemonia próbowała dokonać zjednoczenia czołgami. Dziś przedstawioną inną koncepcję. Szkoda krwi, lepiej zrobić to pieniędzmi. My się temu będziemy przeciwstawiać - powiedział Suski.