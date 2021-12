W programie "Moskwa. Kreml. Putin" w rosyjskiej telewizji publicznej Rossija 1 rzecznik prasowy Kremla Dmitrij Pieskow został zapytany o testy pocisków 3M22 Cyrkon. - Wysyłamy noty i pokazujemy, że nie tylko noty mogą latać - powiedział prowadzący program. - Miejmy nadzieję, że w ten sposób noty staną się bardziej przekonujące - odparł Pieskow.

Dwa dni temu prezydent Rosji Władimir Putin poinformował o kolejnych udanych testach pocisków hipersonicznych 3M22 Cyrkon. Podkreślił, że pociski mogą atakować cele na lądzie i na wodzie. Putin ocenił, że pociski będą "znaczącym krokiem" na drodze do "poprawy bezpieczeństwa i zdolności obronnych Rosji".

Dostawy pocisków Cyrkon do sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej mają rozpocząć się w 2022 r. - zapowiadał minister obrony Rosji Siegiej Szojgu.

Rosja informowała o udanych testach pocisków Cyrkon z pokładu fregaty wielozadaniowej oraz okręty podwodnego.

Według oficjalnych danych, pocisk rakietowy 3M22 Cyrkon ma osiągać prędkość rzędu Ma=4-6 (4900-7350 km/h) i mieć zasięg ponad 1000 km. Oprócz okrętów nawodnych z wyrzutniami UKSK nosicielami Cyrkonów mają być wybrane typy okrętów podwodnych.

Gwarancje bezpieczeństwa - stanowisko Rosji

Rosja chce zawrzeć dwa porozumienia w kwestii gwarancji bezpieczeństwa - jedno między Federacją Rosyjską a USA, drugie między Federacją Rosyjską i państwami członkowskimi NATO. Moskwa przed kilkunastoma dniami przekazała propozycje dotyczące projektu umowy zawierającej gwarancje bezpieczeństwa dla Rosji stronie amerykańskiej. Propozycje obejmują: wykluczenie dalszego rozszerzania NATO i akcesji Ukrainy do Sojuszu; zobowiązanie do tego, aby nie rozmieszczać dodatkowych żołnierzy i systemów uzbrojenia na terytorium państw, które nie należały do NATO przed majem 1997 roku (a więc przed przystąpieniem do NATO państw Europy środkowo-wschodniej, w tym Polski) - z wyjątkiem sytuacji, w której NATO i Rosja osiągną porozumienie co do takiego rozmieszczenia. Ponadto NATO miałoby zobowiązać się do porzucenia wszelkich wojskowych działań na Ukrainie, w Europie Wschodniej, na Kaukazie i w Azji Centralnej.

Obie strony miałyby też zobowiązać się do tego, by nie rozmieszczać rakiet krótkiego i średniego zasięgu w miejscach, z których mogłyby one dosięgnąć terytorium drugiej strony.

Ponadto warunki stawiane przez Rosję przewidują, że Rosja i NATO zadeklarowałyby, że nie są przeciwnikami i zgodziły się rozstrzygać wszystkie spory pokojowo, bez użycia siły. Między Rosją i NATO miałaby też być uruchomiona gorąca linia do kontaktów w sytuacjach nadzwyczajnych.