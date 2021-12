Andrusiewicz odniósł się do bardzo wysokiej liczby zgonów w Polsce wśród osób chorych na COVID-19

- Mamy dziś 616 zgonów - widać, że jesteśmy na szczycie czwartej fali pod kątem zgonów. 73 proc. zgonów to osoby niezaszczepione, a wśród osób zaszczepionych, w 80 proc. to osoby z co najmniej dwoma innymi schorzeniami, a ich średni wiek to 75 lat - mówił gość Radia Plus.

Rzecznik MZ został następnie zapytany, czy możemy spodziewać się nowych obostrzeń sanitarnych, w związku z rozwojem czwartej fali pandemii.

- Do świąt jest za blisko, żeby coś teraz zmieniać. Notujemy zejście z czwartej fali pod kątem zakażeń, a niedługo będziemy mogli to zaobserwować to w tej najsmutniejszej statystyce, czyli liczbie zgonów. Zobaczymy jak będzie wyglądać sytuacja po świętach z wariantem Omikron. Mamy najnowsze dane jak wygląda i czym się charakteryzuje Omikron, na razie wiemy, że jest on bardziej zakaźny, o 2-3 razy. Pierwsze dane z Wielkiej Brytanii świadczą, że jest trochę mniej hospitalizacji i zgonów, ale są to na razie wstępne dane - podkreślił przedstawiciel rządu.

Andrusiewicz dopytywany był również o to czy rząd rozważa wprowadzenie jednodniowych obostrzeń w sylwestra.

- Na razie sylwester - w obostrzeniach epidemicznych - będzie mógł się odbyć. Jeżeli sytuacja zmieniłaby się diametralnie po świętach, to trzeba będzie myśleć co zrobić by ludzie dalej się nie zakażali. Niczego nie można wykluczyć w sytuacji pandemii - stwierdził polityk.