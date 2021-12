W niedzielę w całej Polsce odbyły się protesty przeciw przyjętej przez Sejm nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji, zwanej "lex TVN". Ustawa trafi na biurko prezydenta Andrzeja Dudy, który może ją podpisać, zawetować lub skierować do Trybunału Konstytucyjnego. Sejm może odrzucić weto prezydenta. We wtorek lider Kukiz'15 był w Polskim Radiu 24 pytany, czy prezydent Duda powinien podpisać "lex TVN".

Reklama

- To jest autonomiczna decyzja prezydenta, który jest reprezentantem całego narodu. Mogę powiedzieć jedynie tyle, że prezydent powinien myśleć o tej ustawie medialnej w takim dosyć szerokim kontekście, nawet w kontekście międzynarodowym - odparł poseł.

- Skoro Stany Zjednoczone, z doniesień słyszę, że są zaniepokojone bezpieczeństwem amerykańskiego kapitału w Polsce, to jeżeli chcą ten kapitał zabezpieczać, to powinny go zabezpieczać nie tylko mocą jakiegoś nacisku na zachowanie status quo w TVN, ale zabezpieczyć powinni również flankę wschodnią w tej sytuacji międzynarodowej, wzmocnić opiekę wojskową NATO w Polsce i może w tym kierunku będzie pan prezydent szedł również w negocjacjach - dodał.

Czytaj więcej Społeczeństwo "Lex TVN" przyjęte. Protesty w kilkudziesięciu miastach w Polsce W związku z przyjętą przez Sejm nowelizacją ustawy o radiofonii i telewizji (tzw. lex TVN) w całej Polsce w niedzielę organizowano manifestacje. Główny protest pod hasłem "Wolne media, wolni ludzie, wolna Polska" rozpoczął się wieczorem przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie, wzięli w nim udział m.in. liderzy partii opozycyjnych.

Dopytywany o zapisy "lex TVN" Paweł Kukiz odparł, że od 2015 r. podkreślał, iż jeden z postulatów jego środowiska politycznego mówi o "dekoncentracji kapitałowej w mediach działających na terenie Polski".

Reklama

- Oczywiście jestem zwolennikiem przewagi polskiego kapitału w polskich mediach, natomiast akurat w przypadku stacji TVN 100 proc. kapitału należy do Amerykanów. W żadnym państwie europejskim nie ma takiej możliwości, żeby taka sytuacja miała miejsce - oświadczył.

Odnosząc się do głosowania w Sejmie poseł powiedział, że "zaistniała możliwość przynajmniej w jakiś sposób osłabić tę możliwość sterowania poprzez media czy narzucania jakiegoś światopoglądu niepolskiego, że tak powiem, czy zewnętrznego i zagłosowałem zgodnie ze swoim sumieniem".

- To nie była żadna kalkulacja polityczna, żadna umowa - zadeklarował. - Nawet gdyby PiS wycofał się z tej ustawy, i tak zagłosowałbym za tą ustawą i nie mam co do tego wątpliwości - dodał.

- Jeśli ktoś posiada 100 proc. kapitału i zostawia się go samopas z tym kapitałem, to on może go sprzedać komu chce - może sprzedać Rosji, Niemcom, Czechom itd. Jak najbardziej ta sytuacja powinna być uregulowana - przekonywał.

Czytaj więcej Polityka Tusk zaadresował do Dudy słowa Miłosza. Komentarze z obozu władzy "Życzyć przeciwnikowi śmierci samobójczej. Publicznie. Donald Tusk do wielu rzeczy już nas przyzwyczaił, ale to..." - w ten sposób szef gabinetu prezydenta Paweł Szrot odniósł się do wypowiedzi przewodniczącego Platformy, który podczas protestu w sprawie tzw. lex TVN zaadresował do prezydenta Andrzeja Dudy fragment wiersza Czesława Miłosza "Który skrzywdziłeś".

Paweł Kukiz powiedział też, że czuł "wręcz wściekłość" widząc, jak dużo osób podpisało się pod apelem ws. "lex TVN" i wyszło na ulice w związku ze sprawą.

Reklama

- Patrzyłem na tych ludzi - myślę, czy wy sobie zdajecie ludzie sprawę z tego, że wy tak sobie możecie w każdej sprawie biegać po tych ulicach, nawet mając bardzo dobre intencje, i nic z tego nie wynika? - mówił. Dodał, że obywatele powinni zażądać takich zmian w przepisach, by wyrażona przez naród w referendum wola obowiązywała każdą władzę.

Paweł Kukiz odniósł się też do wystąpienia Donalda Tuska przed Pałacem Prezydenckim. Przewodniczący Platformy Obywatelskiej w niedzielę mówił, że "kiedy będziemy razem i solidarni, wygramy, zmieciemy tę władzę, nie będzie po niej śladu". Zaznaczając, że adresuje te słowa do "mieszkańca tego pałacu (prezydenckiego - red.) i do jego mocodawcy" zacytował fragment wiersza Czesława Miłosza. "Lepszy dla ciebie byłby świt zimowy i sznur i gałąź pod ciężarem zgięta" - mówił.

- Nie będę komentował tego wstępu o sznurze itd. - powiedział Kukiz. - Często słyszałem "obalimy tę władzę", "zmieciemy tę władzę", "zobaczycie, będzie wszystko dobrze". Oni nie chcą tej władzy obecnej obalać. Oni chcą tylko jątrzyć - stwierdził.

- Gdyby chcieli, to potrafią do trzech liczyć i wiedzą doskonale, że trzech posłów Kukiz'15 byłoby w stanie w tej chwili spowodować zmianę układu sił - ale oni tego nie chcą - dodał.

Czytaj więcej Polityka "Lex TVN". Protest przed Pałacem Prezydenckim. Tusk cytuje Miłosza - Kiedy będziemy razem i solidarni, wygramy, zmieciemy tę władzę, nie będzie po niej śladu - powiedział lider PO Donald Tusk podczas protestu w sprawie tzw. lex TVN w Warszawie. Były premier zacytował fragment wiersza Czesława Miłosza, adresując je do prezydenta Andrzeja Dudy "i do jego mocodawcy".

- Wielokrotnie mówiłem im o postulatach wolnościowych, obywatelskich - w ogóle tego nie przyjmują i nikt ze mną nie rozmawiał w sprawie ewentualnych sojuszy, żeby tę władzę obalić - przekazał.

Reklama

Zdaniem lidera Kukiz'15, politycy PO nie chcą obalać obecnej władzy i "nie chcą brać odpowiedzialności za COVID, nie chcą brać odpowiedzialności za światową inflację". - Oni tylko czekają na ten czas, kiedy przyjdą wybory, najątrzyć do tego czasu jak najbardziej, jak najbardziej namieszać, a potem po ewentualnym przejęciu władzy krzyczeć, że jest źle, dlatego że PiS tak rządził - powiedział Paweł Kukiz.