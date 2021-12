- Myślę, że w całej Polsce była podobna emocja. Ludzie boją się tego co robi PiS, w ramach zmian legislacyjnych, ale tak naprawdę zamykania wolnych mediów, domykania systemu antydemokratycznego. Jeśli nie będzie wolnych mediów, nie będzie możliwości mówienia tego co uważamy, ale i obnażania afer PiS, to Prawo i Sprawiedliwość wierzy, że dzięki temu będzie dłużej rządziło - mówił poseł Nowej Lewicy.

Gawkowski zarzucił PiS, że "lex TVN" procedował "niezgodnie z regulaminem Sejmu". Jak dodał Nowa Lewica złożyła już w tej sprawie doniesienie w prokuraturze.

Poseł Nowej Lewicy wyraził też obawę, że jeśli "domknie się system" i Discovery będzie musiało sprzedać pakiet większościowy w TVN to "może znajdzie się jakiś usłużny prezes PGNiG-u, PZU, PKO, Pekao SA", który wyłoży te grube miliardy i powie "kupujemy te udziały".

- Postanowili przejąć TVN, tak jak przejęli publiczną telewizję. Za to jest Trybunał Stanu i nie powinniśmy się tego bać - mówił też Gawkowski. - Jeżeli politycy PiS niszczą Polskę, to w przyszłości będą za to odpowiadali - dodał.

- Albo jesteśmy po stronie demokratycznego państwa, albo jesteśmy po stronie starego atrapy, premiera (Jarosława) Kaczyńskiego, który chce za wszelką cenę utrzymać władzę - podkreślił Gawkowski.

Zdaniem posła Nowej Lewicy prezydent Andrzej Duda powinien zawetować "lex TVN". - Jeśli będzie kręcił, i będzie puszczał oko do Kaczyńskiego czy Mateusza Morawieckiego, to wtedy wyśle ją do Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał Konstytucyjny jest fasadowy, będzie konsultował decyzję z Kaczyńskim - mówił Gawkowski. Jak dodał jedynym sposobem na zablokowanie "lex TVN" jest zawetowanie ustawy przez prezydenta.

Partia polityczna, która łamie w Polsce prawo, nie szanuje konstytucji, jest szkodnikiem ustrojowym Krzysztof Gawkowski, szef klubu Nowej Lewicy

- Jeżeli PiS złamie zasady demokratycznego państwa prawa, a prezydent to podpisze, to trzeba będzie złożyć wniosek o delegalizację PiS - stwierdził następnie Gawkowski.

- To może zrobić TK, nie stanie się to pewnie w tej kadencji, ale stanie się w następnej - dodał.

- Partia polityczna, która łamie w Polsce prawo, nie szanuje konstytucji, jest szkodnikiem ustrojowym. To zakładają artykuły konstytucji, które mówią, że można zdelegalizować partię polityczną - podsumował Gawkowski.



W piątek Sejm przyjął tzw. lex TVN - czyli nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji, która - jeśli wejdzie w życie, zmusi właściciela TVN, amerykański koncern Discovery, do sprzedaży większości udziałów w stacji. Nowelizacja przewiduje, że większościowym właścicielem stacji telewizyjnej w Polsce może być wyłącznie firma zarejestrowana i działająca na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, która jednocześnie nie jest spółką-córką firmy zarejestrowanej poza EOG.