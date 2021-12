Niezależny białoruski portal Nasza Niwa podaje, że popularny opozycyjny bloger Siarhej Cichanouski (mąż Swiatłany Cichanouskiej) został skazany w areszcie śledczym w Homlu na 18 lat łagrów. Początkowo to on miał startować na prezydenta Białorusi, ale został aresztowany i niedopuszczony do ubiegłorocznych wyborów. Wtedy swoją kandydaturę wystawiła jego żona Swiatłana. Cichanouski został oskarżony o m.in. "zorganizowanie zamieszek masowych" i "podżeganie do nienawiści".

Reklama

Wraz z Cichanouskim w poniedziałek skazano również innych znanych opozycjonistów. Mikoła Statkiewicz usłyszał wyrok 14 lat więzienia, Arciom Sakau i Dzmitry Papou - 16 lat łagrów, Uładzimir Cyhanowicz i Ihar Łosik - 15 lat więzienia.