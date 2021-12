Aleksander Kwaśniewski, gość "Faktów po Faktach", komentował m.in. rosnące napięcie związane z możliwą inwazją Rosji na Ukrainę.

Temu tematowi poświęcona była dzisiejsza wirtualna rozmowa prezydentów USA i Rosji, Joe Bidena i Władimira Putina.

Administracja Bidena nie konsultowała się w tej sprawie z rządem w Warszawie, co wicerzecznik PiS Radosław Fogiel skomentował mówiąc: - Wydawałoby się, że nasza perspektywa mogłaby być cenna, ale przecież nie będziemy nikomu nic narzucać.

Zdaniem Aleksandra Kwaśniewskiego fakt, że przedstawiciele prezydenta USA konsultowali się z innymi przywódcami krajów europejskich, m.in. z premierem Włoch, ale nie z najbliższym sąsiadem Rosji i Ukrainy, świadczy o upadku polskiej dyplomacji.

Kwaśniewski uważa, że polska pasywność w kontaktach z Ukrainą powoduje, iż Polska odbierana jest jako państwo, którego opinia na ten temat jest nieważna, a zasięganie jej u premiera Włoch Włoch pokazuje, na jakim miejscu jest rząd w Warszawie .

- Polska stoczyła się do takiego miejsca w polityce zagranicznej, że nas nikt nawet nie pyta o sprawy tak zasadnicze jak to, co się dzieje z Ukrainą i na naszej wschodniej flance. Powiedzieć, że to jest upadek, to mało powiedzieć - ocenił były prezydent.