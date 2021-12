- Obowiązek szczepień nie jest zapisywany w ustawie, tylko wynika z rozporządzenia ministra zdrowia. Mamy 14 chorób, które są objęte obowiązkowymi szczepieniami. To minister zdrowia ma najlepszą wiedze, powinien mieć. Jeśli jest kompetentny to wpisuje daną chorobę na listę. To jest w gestii ministra Adama Niedzielskiego, ja oczekuję od niego deklaracji - tak prezes PSL odpowiedział na pytanie, czy PSL poprze projekt ustawy, który w poniedziałek ma złożyć w Sejmie Nowa Lewica, wprowadzający obowiązek szczepień przeciw COVID-19.

Dopytywany, czy Polacy powinni być obowiązkowo szczepieni przeciw COVID-19, Kosiniak-Kamysz odparł, że COVID-19 "jest chorobą zakaźną, rozprzestrzeniającą się w niekontrolowany sposób". - Jest skuteczna szczepionka, nie ma bardziej przebadanej szczepionki, niż szczepionka przeciwko COVID. Są miliony, dziesiątki, setki milionów zaszczepionych na całym świecie. To jest decyzja ministra zdrowia - jeśli z analiz Centrum Analiz Strategicznych rządu wynika, że należy wprowadzić, niech minister zdrowia tę decyzję jak najszybciej podejmuje - stwierdził.

- Jak będziemy współrządzić, to my będziemy podejmować decyzje. Dzisiaj opozycja nie jest od tego, aby wyręczać rządzących - dodał pytany o to, czy sam, gdyby był ministrem zdrowia, wprowadziłby obowiązek szczepień na COVID.

- W pierwszej kolejności na pewno trzeba byłoby poważnie podejść do takiego działania w stosunku do grup takich jak medycy, pracownicy domów opieki społecznej i nauczyciele - zaznaczył w kontekście obowiązkowych szczepień przeciw koronawirusowi.

- Rząd musi brać odpowiedzialność, a nie abdykować - dodał podkreślając, że to rząd dysponuje dokładną, specjalistyczną wiedzą na temat walki z epidemią koronawirusa w Polsce.

W Polsce szczepienia na COVID-19 są w pełni dobrowolne. Obowiązek szczepień na COVID-19 zaczynają wprowadzać niektóre europejskie kraje - powszechny obowiązek takich szczepień zamierza wprowadzić Austria, Niemcy planują wprowadzenie obowiązkowych szczepień na COVID dla pracowników ochrony zdrowia i domów opieki.