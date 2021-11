Europosłanka PiS o "leniwej i powolnej" Komisji Europejskiej

Jeśli dziś Niemcy ubolewają, że w jakiejś niewielkiej liczbie migranci docierają do ich granic, to powinni najpierw poczynić refleksję, że to oni mieli zapałki, które podpaliły tę sytuację - powiedziała w rozmowie z Interią europosłanka Prawa i Sprawiedliwości Jadwiga Wiśniewska.