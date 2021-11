Minister klimatu: Koniec sporu z Czechami? Zostały dwie kwestie do negocjacji

Jeżeli chodzi o sam kierunek i przeznaczenie środków na fundusz modernizacji, to jesteśmy gotowi go (program "Fit for 55" - red.) poprzeć - oświadczyła Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska, w rozmowie z "Jedynką" Polskiego Radia.