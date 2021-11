- Zapora będzie wykonana ze stali. Głównym elementem jest stal - mówił Chodkiewicz. - Pomiędzy dwa słupy będziemy wkładali panel stalowy zmontowany z profili zamkniętych - dodał.



Kamiński, mówiąc o zaporze, która ma powstać na granicy Polski z Białorusią stwierdził, że jest to "jeden z ważniejszych elementów ograniczenia masowej migracji na terytorium naszego kraju". - Rozwiązanie, które stosujemy, jest oparte o analizę tego co dzieje się na świecie, a dzieje się dużo - dodał Kamiński. Jak dodał zapory graniczne są "w ok. 60 państwach na świecie".



- Zapora, którą chcemy postawić na granicy z Białorusią jest tak naprawdę symbolem determinacji państwa polskiego w zatrzymaniu nielegalnej migracji na teren naszego kraju - mówił Kamiński dodając, że migracja ta "nie następuje z przyczyn naturalnych". - Mamy do czynienia z elementem wojny hybrydowej, reżim białoruski, aby zdestabilizować sytuację w Polsce i w UE, zdecydował się na stworzenie sztucznego ruchu migracyjnego. Nasze państwo nie pozwoli na to, aby przez Polskę wiódł szlak migracyjny do Europy. (Aleksander) Łukaszenko nie osiągnie swoich celów politycznych. Nie pozwolimy na to - podkreślił Kamiński.

Prezydent podpisał dziś ustawę z dnia 29 października o budowie zabezpieczenia granicy państwowej.

Jak mówił minister zapora ma liczyć 180 km długości i znajdować się będzie na terenie woj. podlaskiego. Zapora ma mieć 5,5 metra wysokości - przy czym pół metra wysokości stanowić będzie zwój z drutu kolczastego zwieńczający mur.



Kamiński mówił też, że na granicy stosowane będą "nowoczesne, elektroniczne metody zarządzania". - Będzie wyposażona w cały system perymetrii - wzdłuż całej granicy będą czujniki, kamery dziennie, nocne - wyliczał.

Ok. 1,5 mld zł Tyle ma kosztować budowa zapory na granicy Polski z Białorusią

Szef MSWiA poinformował też, że Straż Graniczna otrzyma 750 nowych etatów, aby "wzmocnić granicę wschodnią".



Zapora ma kosztować ok. 1,5 mld złotych. Kamiński zastrzegł jednak, że rząd jest "przed negocjacjami z firmami". Jak mówił firm takich będzie prawdopodobnie ok. 10 - i będą to zarówno spółki Skarbu Państwa, jak i koncerny międzynarodowe. - Jeżeli zapora ma powstać szybko, to zgodnie z przepisami ustawy rezygnujemy z pewnych biurokratycznych procedur, które znacznie mogłyby wydłużyć proces powstawania zapory - zaznaczył Kamiński. - Naszym celem jest to aby zapora powstała do końca pierwszego półrocza przyszłego roku - podsumował.

