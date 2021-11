Ugrupowanie Szymona Hołowni powoli zyskuje w sondażach i pozyskuje kolejnych posłów. Polska 2050 racjonalnie podeszła do „efektu Tuska", spodziewając się chwilowego spadku poparcia. Brak nerwowych ruchów, mocnych komentarzy pod adresem PO i trzeźwe podejście do nieuchronnego trendu sondażowego pozwoliły młodej formacji przeczekać pierwszy kryzys, zahartować się i przygotować nową strategię polityczną.

– Szymon Hołownia pożegnał się marzeniami, że będzie miał największe ugrupowanie opozycyjne. Ale Polska 2050 wciąż daje radę. Około 15 proc. poparcia to całkiem sporo. W polityce nie ma miejsca dla kilku partii mających po 30 proc. Poparcie dla Polski 2050 się ustabilizowało – analizuje prof. Jarosław Flis z UJ.

Socjolog uważa, że Polska 2050 z sukcesem przeszła kryzys utraty poparcia po powrocie Donalda Tuska do polityki: – Hołownia przeszedł pierwszą poważną próbę. Gdy Nowoczesna miała swój wzrost sondażowy i wyprzedziła w notowaniach PO, Ryszard Petru pojechał na Maderę i poparcie dla partii poleciało nieodwołalnie. Hołownia zyskuje, że nie pojechał na Maderę. Odbudowuje się mozolnie po powrocie Tuska i stara się być dobrym gliną opozycji – tłumaczy.

Ostatni sondaż Instytutu Badań Pollster dla „Super Expressu" pokazuje, że na Polskę 2050 chciałoby głosować 13,8 proc. respondentów (na Zjednoczoną Prawicę – 36,6 proc., a Koalicję Obywatelską 25,8 proc.), a w sondażu CBOS sprzed tygodnia Polska 2050 może liczyć na 12 proc. poparcia (PiS 28 proc., a KO 17 proc.). Badania IPSOS dla Oko.Press pokazały, że w zestawieniu z Jarosławem Kaczyńskim to Hołownia, a nie Tusk, jest uważany za lidera o większym potencjale perswazyjnym. Hołownia w zestawieniu z prezesem PiS wypadał lepiej we wszystkich grupach wiekowych. Polska 2050 jest silną trzecią siłą polityczną. I co dalej?

– Będziemy apelować do tych wyborców, których nie obejmuje silna polaryzacja między PiS a PO. Jest dwóch zawodników, którzy walczą na śmierć i życie, a ja widzę się w zupełnie innym miejscu na scenie politycznej – mówił w rozmowie z „Rz" Hołownia. Polityk liczy, że tam, gdzie PiS z PO się bije, tam Polska 2050 zyska. I szuka trzeciej drogi, stawiając na program i merytorycznych polityków. Do końca roku Polska 2050 pokaże propozycje gospodarcze, partia chce wyjść poza „bańkę" politycznego sporu, skupiając się również na kwestiach energetycznych i klimatycznych, oraz chce sięgać po wyborców niezdecydowanych, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społeczeństwa.

– Polsce 2050 nie opłaca się iść na zwarcie z PiS. Oni są w nastroju nieprzysiadalnym wobec PiS, w innym być nie mogą. Ale do wyborców PiS Hołownia powinien wyciągać rękę – uważa prof. Flis. Dodaje, że na opozycji nie może dojść do bratobójczej walki, ponieważ część elektoratu PO i Hołowni jest wspólna: – Polska 2050 powinna się skupić na tym elektoracie, który da się poszerzyć, a nie na wojnach z potencjalnym koalicjantem, na której oboje mogą stracić.

Polskę 2050 zasilił kolejny były członek PO – Paweł Zalewski, ekspert od polityki międzynarodowej. Czy dobierając sobie ludzi z Platformy, Hołownia, zapowiadający nową krew w polityce, nie będzie odbierany jako PO bis? – On pokazuje, że partia nie musi być jak pięść, ale jak wyciągnięta na zgodę dłoń. Dominującymi tematami jest kryzys na granicy, UE, drożyzna i pandemia. Jeśli znajdzie nowe pomysły i język komunikacji ze społeczeństwem, to wynik wyborów może zaskoczyć. Tusk musi się liczyć z Hołownią, bardziej niż z PSL i Lewicą. Opozycja nie da rady rządzić bez Polski 2050 – konkluduje prof. Flis.