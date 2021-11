- Stowarzyszenie OdNowa RP jest stowarzyszeniem, które łączy w sobie jasny, silny pierwiastek konserwatywny z przekonaniem, że prawica może w Polsce wygrywać wybory, jeśli będzie prawicą europejską, nowoczesną. Możemy nazwać OdNowę RP formacją centroprawicową - stwierdził Ociepa pytany o to jaki charakter ma jego stowarzyszenie.

Reklama

Czytaj więcej Polityka Nowy koalicjant PiS. OdNowa podpisuje umowę polityczną Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński poinformował o zawarciu umowy politycznej między PiS a środowiskiem OdNowa. Uzgodnienia dotyczą m.in. kandydata na prezydenta Warszawy.

A czy OdNowę RP łączy coś z Porozumieniem Jarosława Gowina? - W sensie ideowym, programowym nie zmieniliśmy swoich poglądów. My uważamy, że dziś najlepszy projekt, który służy sile państwa polskiego, to projekt Zjednoczonej Prawicy. Natomiast Jarosław Gowin podjął decyzję o przejściu do opozycji. Na końcu jest pytanie, do jakiej koalicji przyłoży rękę. Alternatywą dziś dla rządu Zjednoczonej Prawicy z punktem ciężkości w PiS jest centrolewicowy rząd z Donaldem Tuskiem. Dla mnie, dla każdego konserwatysty, wybór jest oczywisty - Zjednoczona Prawica - stwierdził wiceszef MON.

Polacy są proeuropejscy i krytyczni wobec tego jak funkcjonuje wymiar sprawiedliwości. Oczekujemy tych zmian Marcin Ociepa, wiceszef MON

- Nie wykluczamy, że zbudujemy partię polityczną. Na razie budujemy stowarzyszenie, ruch społeczny. Natomiast nie wykluczamy, że pojawi się partia polityczna. Ale to będzie tylko narzędziem. My skupiamy się na tym, jakiej przyszłości chcemy - podsumował Ociepa.

Reklama

- Moim zdaniem można połączyć członkostwo Polski w UE z reformą wymiaru sprawiedliwości. Polacy są proeuropejscy i krytyczni wobec tego jak funkcjonuje wymiar sprawiedliwości. Oczekujemy tych zmian, czekamy jaki przybiorą kształt, mamy nadzieję, że zostaną zaakceptowane przez naszych obywateli i instytucje unijne, choć pojawia się tu pytanie na ile instytucje unijne w ogóle mają kompetencje do ingerowania w wymiary sprawiedliwości państw członkowskich - tak Ociepa odpowiedział na pytanie czy jego środowisko polityczne poprze dalszą reformę wymiaru sprawiedliwości, zapowiadaną przez PiS.

- Warto szukać kompromisu, znaleźć rozwiązania, które zostaną wdrożone, ponieważ Polacy oczekują reformy wymiaru sprawiedliwości - podsumował Ociepa.