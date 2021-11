Jednocześnie chińskie Ministerstwo Handlu w oświadczeniu wydanym w poniedziałek wieczorem nakazało lokalnym władzom podjęcie działań zmierzających do utrzymania zaopatrzenia na odpowiednim poziomie, stabilnych cen oraz o szybkie sygnalizowanie jakichkolwiek problemów z łańcuchami zaopatrzenia.

Niezwykle intensywne deszcze na początku października, które nawiedziły Chiny, doprowadziły do skokowego wzrostu cen warzyw, co wzbudziło obawy o wzrost cen żywności w ogóle i zaniepokoiło władze w Pekinie.



O ile szok podażowy jeśli chodzi o warzywa to zjawisko krótkoterminowe, to doszło do niego w czasie, gdy - od początku pandemii COVID-19 - władze w Pekinie przywiązują zwiększoną uwagę do zagwarantowania mieszkańcom kraju bezpieczeństwa żywnościowego.

Resort handlu chce uwolnić rezerwy warzyw "w odpowiednim czasie", aby powstrzymać wzrost cen

Rząd Chin opracowuje właśnie projekt przepisów ws. bezpieczeństwa żywnościowego i podkreśla podejmowanie nowych wysiłków zmierzających do zmniejszenia skali marnowania żywności, po tym jak w ubiegłym roku uczyniono z tej kwestii priorytet działań władz.



Ministerstwo Handlu w wydanych wytycznych wezwało władze lokalne, aby podjęły działania przygotowawcze, takie jak zakup z wyprzedzeniem warzyw, które mogą być magazynowane. Resort chce też uwolnić rezerwy warzyw "w odpowiednim czasie", aby powstrzymać wzrost cen - podała chińska telewizja państwowa. Nie jest jasne, jakie warzywa rząd chiński zmagazynował i jak duże są rezerwy, które mogą być uwolnione.