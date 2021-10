Kempa w rozmowie z dziennikiem "Fakt" komentowała niedawną wypowiedź europosła KO Radosława Sikorskiego, który poradził jej, by "walnęła się w zatłuszczony łeb". Ze strony polityka była to z kolei reakcja na zarzucenie mu przez Kempę "nienawiści do polskich symboli". Europosłanka zwróciła się do niego również "herr Lord", czym, według Sikorskiego, zasugerowała, że jest "Niemcem i zdrajcą".



Czytaj więcej Polityka Sikorski do Kempy: Walnij się w zatłuszczony łeb. "Potraktowałem ją ulgowo" "Gdybyście dalej rządzili, nie byłoby jej na czym dzisiaj wieszać. Nienawiść do polskich symboli to ciężka choroba" - pisała w środę wieczorem na Twitterze europosłanka, polityk Solidarnej Polski Beata Kempa, do byłego szefa MSZ, europosła Koalicji Obywatelskiej, Radosława Sikorskiego. "Walnij się w zatłuszczony łeb" - odpisał jej Sikorski. W rozmowie z Interią przekonuje, że "potraktował ulgowo" europosłankę.

Beata Kempa, pytana o słowa Sikorskiego, popłakała się na wizji podczas rozmowy w Polsat News. Wyraziła obawę, że "Sikorski posunie się dalej", a także zapewniła, że "nigdy nie używa inwektyw".



Czytaj więcej Polityka Beata Kempa: Nigdy nie używałam inwektyw. Nie porównujmy poziomu Europosłanka Beata Kempa zapytana o nazwanie Krzysztofa Śmiszka "kandydatką na pierwszą damę", odpowiedziała, że nie można porównywać tej wypowiedzi do słów Radosława Sikorskiego.

W rozmowie z "Faktem" Kempa zauważyła, że właśnie taki "brutalny język" zniechęca kobiety do zajmowania się polityką, bo, stwierdziła, "często aktywne kobiety są bardzo wrażliwe".

- Pewnie nadal będą czynić dobro, ale nie zechcą pracować jako radne czy posłanki - uważa polityczka.

Oceniła, że brak reakcji władz PO na zachowanie Sikorskiego to sygnał dla jej elektoratu, że "można atakować nawet kobiety".