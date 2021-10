Prezydent Gitanas Nauseda zaoferował mediację między Polską a Komisją Europejską.

- Myślę, że moralnie krzywdzące i niesłuszne jest wiązanie zasad nadrzędności prawa ze środkami finansowymi - mówił prezydent Litwy na konferencji prasowej.

Osobiście zrobię wszystko, aby Komisja Europejska i władze Polski nie oddalały się, a zbliżyły się poszukując kompromisu. To jedyna droga, aby rozwiązać kryzys. Inne możliwości są nie do przyjęcia. Jestem za tym, aby podejmować próby rozwiązania tego sporu, po to, aby zająć się innymi problemami, niemniej ważnymi - zapowiadał Nauseda.

- Nawet gdyby to było prawnie możliwe, to moralnie byłby to bardzo szkodliwy precedens, który wyrządziłby niewyobrażalną szkodę jedności Unii Europejskiej - dodał po spotkaniu z Andrzejem Dudą.

Spotkanie w Wilnie było okazją do omówienia sytuacji na granicach. Prezydent Duda podkreślił, że oba kraje współpracują w tym zakresie.

- Zobowiązaliśmy się wobec naszych europejskich partnerów, jako kraj członkowski Unii Europejskiej, jako kraj członkowski strefy Schengen w ramach Unii Europejskiej, że będziemy strzegli granicy, że będziemy to czynili w sposób odpowiedzialny, że nie będziemy dopuszczali do nielegalnej migracji, nielegalnego wkraczania na teren UE i strefy Schengen - mówił Duda.