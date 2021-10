Podoficer SOP Łukasz Nowakowski od kilku lat jest funkcjonariuszem Wydziału Zabezpieczenia Specjalnego, komórki zajmującej się ochroną najważniejszych osób w państwie, skąd został delegowany do ochrony Jacka Sasina.

Jak pisze Onet, funkcja ta sprawiła, że Sasin i Nowanowski były nierozłączni, nawet podczas morsowania, na które zimą zdecydował się Sasin - ochroniarz wszedł z nim do wody.

Pod koniec sierpnia tego roku Sasin z kilkoma znajomymi wybrał się na wakacje do Madrytu, a z nim - dwa ochroniarze, w tym Nowakowski. Informacje o tym wyjeździe były ukrywane przed opinią publiczną, ale wyciekły.



E-maile opisujące szczegóły jego urlopu w Hiszpanii trafiły m.in. do dziennikarzy. Zawierały dane wrażliwe, jak na przykład numer lotu, którym wicepremier Sasin wracał do kraju, a także nagrany z ukrycia film z portu lotniczego. Według nieoficjalnych informacji Służba Ochrony Państwa uznała, że rozpowszechniane dane mogły zagrozić bezpieczeństwu wicepremiera - pisze Onet.



Portal ustalił, że śledztwo, które służby podjęły w sprawie przecieku, zbiegło się z odejściem Nowakowskiego z SOP.

Od kilku dni Łukasz Nowakowski ma nową pracę - został zastępcą Dyrektora Zarządzającego Pionem Poczta Polska Ochrona ds. Operacji. Zarobki na tym stanowisku to ok. 14 tys. zł miesięcznie plus dodatki i premie.

Dyrektorem pionu jest Robert Dołęga, dotychczas miał trzech zastępców, Nowakowski został czwartym.



Onet zapytał Pocztę Polską o kryteria naboru na stanowiska dyrektorskie. Biuro prasowe odpowiedziało, że zasad rekrutowania dyrektorów nie reguluje kodeks pracy ani inne przepisy, więc pracodawca ma swobodny wybór co do osób, które chce zatrudnić. Nie ma także obowiązku wydawania żadnego dokumentu, który regulowałby zasady rekrutacji dyrektorów.

Biuro prasowe poinformowało również, że spółka cały czas prowadzi rekrutacje wewnętrzne i zewnętrzne.



"Jest również możliwość dokonania naboru na stanowisko ze wskazaniem konkretnej osoby. Kompetencje oraz doświadczenie p. Łukasza Nowakowskiego, pełniącego funkcję zastępcy dyrektora zarządzającego Pionem Poczta Polska Ochrona ds. Operacji, są zgodne z wymaganiami, jakie pracodawca określił dla tego stanowiska"- odpowiada poczta Polska SA.