- Kiedy prezes Kaczyński podejmie decyzję o tym, że zakończył swoje sprawy w rządzie, to wtedy zrezygnuje - nie wcześniej i nie później - oświadczył wicerzecznik PiS Radosław Fogiel, odnosząc się w Radiu Plus do doniesień o planowanej rezygnacji prezesa PiS z zasiadania w rządzie Mateusza Morawieckiego.