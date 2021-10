Trybunał Konstytucyjny pod przewodnictwem Julii Przyłębskiej orzekł 7 października, na wniosek premiera Mateusza Morawieckiego, że niektóre przepisy unijne nie są zgodne z Konstytucją RP. Trybunał orzekł m.in., że działania organów UE poza zakresem kompetencji są niezgodne z polską konstytucją.

O reakcję wyborców Prawa i Sprawiedliwości zaapelował lider Polski 2050 Szymon Hołownia.

- Chciałbym się dziś zwrócić do wszystkich Polek i Polaków, którzy mają serce po prawej stronie. Szczególnie do tych, którzy głosują na Prawo i Sprawiedliwość. Wszyscy widzimy, co się dzieje. Widzimy niebezpieczny dla Polski konflikt pomiędzy Prawem i Sprawiedliwością a Unią Europejską. Nigdy jeszcze sytuacja nie była tak napięta - powiedział.

- Trybunał Konstytucyjny uderzył w podstawy naszego członkostwa w Unii. Uderzył w traktat, który w 2009 roku ratyfikował śp. Lech Kaczyński. Zbigniew Ziobro otwarcie podważa obecność Polski w Unii Europejskiej. Od kiedy PiS rządzi, zniknęły flagi UE z większości urzędów i uroczystości. Symbolicznie usunięto już UE z Polski. To nie jest przypadek - kontynuował Hołownia.

Coraz głośniejsi są politycy partii rządzącej, którzy wyobrażają sobie Polskę bez Unii. Przez ich wewnętrzne gierki grożą nam poważne konsekwencje finansowe, a może nawet wyjście z Unii. Szymon Hołownia

- Drodzy rodacy głosujący ostatnio na Prawo i Sprawiedliwość, szanuję wasze poglądy, choć przecież nie zawsze je podzielam. Wiem, że jesteście patriotami i chcecie, by Polska była sercem Europy. Wiele niestety wskazuje na to, że niedługo może nadejść koniec Polski w Unii, koniec dopłat dla rolników, koniec edukacji naszych dzieci za granicą, koniec polskiego bezpieczeństwa - mówił lider Polski 2050.

- Zwracam się do Was. To wy możecie zatrzymać Polskę w Unii Europejskiej. To jest dokładnie ten moment. Drugiej szansy nie będzie. Wyraźnie powiedzcie swojej rodzinie, przyjaciołom i znajomym: chcemy żyć w Unii. Od tego, czy to zrobicie, zależy bardzo dużo. Polska poza Unią Europejską będzie słabym i biednym krajem - dodał.

- Wszyscy jesteśmy Polakami i wszyscy jesteśmy Europejczykami. Każdy kraj w Unii walczy o swoje, to dobre i normalne, ale sytuacja w Polsce wymknęła się spod kontroli. Coraz głośniejsi są politycy partii rządzącej, którzy wyobrażają sobie Polskę bez Unii. Przez ich wewnętrzne gierki grożą nam poważne konsekwencje finansowe, a może nawet wyjście z Unii. Zapamiętajcie, to wy możecie zatrzymać Polskę w zjednoczonej Europie. Jeszcze Polska nie zginęła - zakończył Hołownia.