Były wicepremier ocenił, że to, że program "Polski ład" PiS wejdzie w życie "to porażka wszystkich ludzi ciężkiej pracy w naszym kraju, nie tylko przedsiębiorców".

- "Polski ład" uderzy w pierwszej kolejności w polską klasę średnią, czyli tych ludzi najbardziej aktywnych, tych, którzy są w największym stopniu źródłem gospodarczego sukcesu Polski ostatnich 30 lat, ale rykoszetem uderzy w nas wszystkich - mówił w Polsat News Jarosław Gowin.

- Gdy PiS mówi, że "Polski ład" przełoży się na życie każdego z nas, to jest niestety prawda. Niestety, bo każdy z nas będzie płacił wyższe ceny, dlatego że bezpośrednim skutkiem "Polskiego ładu" będzie jeszcze większa drożyzna - podkreślił.

"Przedsiębiorcy będą musieli podnieść ceny"

Lider Porozumienia nie zgodził się ze stanowiskiem rządu Mateusza Morawieckiego, że na "Polskim ładzie" większość podatników nie straci.

- Problem polega na tym, że jeżeli przedsiębiorcy będą musieli od 1 stycznia płacić o 30 proc. wyższe podatki, to będą też musieli podnieść ceny - zaznaczył.

Dopytywany o 30 proc. tłumaczył, że "mniej więcej o tyle w przypadku tych przedsiębiorców, którzy rozliczają się tzw. podatkiem liniowym, wzrosną podatki na skutek podniesienia składki zdrowotnej czy też raczej wprowadzenia zasady, że tej składki zdrowotnej nie można sobie odpisywać od podatku".

- To co taki przedsiębiorca zrobi? Albo zlikwiduje firmę, albo zwolni część pracowników, albo – i to trzecie jest najbardziej prawdopodobne – będzie podnosił ceny swoich towarów i usług - oświadczył Jarosław Gowin. Mówił, że emerytom do jednej kieszeni będą "wpływać wyższe emerytury, ale drugą kieszenią będą wypływać pieniądze na coraz droższe produkty".

"Polskie małe firmy dostaną obuchem w głowę"

Były wicepremier ocenił, że podwyżki podatków uderzą przede wszystkim w mikro-, małe i średnie polskie przedsiębiorstwa.

- Skala podwyżek jest nieakceptowalna, zwłaszcza że firmy dopiero wyszły z trzeciej fali pandemii - powiedział.

- Z jednej strony jako społeczeństwo wyłożyliśmy ok. 200 mld zł na ratowanie polskich firm, na ratowanie miejsc pracy, a teraz te ledwo zipiące polskie małe firmy dostaną obuchem w głowę podwyżką podatków - ocenił.

"Będzie ogromny chaos"

Lider Porozumienia krytycznie odniósł się też do tego, że "Polski ład" PiS liczy 700 stron.

- Od 1 stycznia polscy przedsiębiorcy zamiast rozwijać swoje firmy, zamiast tworzyć miejsca pracy (...) będą tracili setki godzin i ogromne środki na konsultacje z doradcami podatkowymi, z księgowymi - przewidywał.

- Jedną z konsekwencji "Polskiego ładu" po 1 stycznia będzie ogromny chaos, który negatywnie wpłynie na sytuację gospodarczą - mówił.

- To przykład tego, jak nie należy stanowić prawa. Ogromna, rewolucyjna zmiana przepisów wejdzie w życie praktycznie miesiąc przed 1 stycznia - powiedział Gowin.

- Moim zdaniem minimum tego, co należałoby poprawić w tej ustawie to przesunąć jej wejście w życie o rok. Co najmniej o rok, tak żeby przedsiębiorcy i wszyscy obywatele mieli czas zapoznać się z tymi rozwiązaniami - postulował.