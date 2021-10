Ziemkiewicz został zatrzymany na londyńskim lotnisku Heathrow. Przyleciał do Wielkiej Brytanii wraz z żoną, by odwieźć córkę na uniwersytet w Oksfordzie, gdzie zaczyna studia. Żona i córka pisarza zostały wpuszczone na teren kraju, on sam został zatrzymany i ostatecznie musiał wrócić do Polski.Z

Ziemkiewicz mówił potem, że został zatrzymany za głoszenie poglądów, które "ponoć nie licują z wartościami uznawanymi w Wielkiej Brytanii".

- Chcieliśmy tutaj obnażyć hipokryzję lewicy międzynarodowej i polskiej. Zatrzymanie pisarza polskiego zostało dokonane z powodu poglądów Rafała Ziemkiewicza. To jest przecież uderzenie w jeden z filarów cywilizacji zachodniej, europejskiej, łacińskiej, która opierała się zawsze o wolność myśli, słowa i sumienia. Dożyliśmy czasów, gdy za słowo jest się zatrzymywanym - i to popiera polska lewica - mówił Wilk.

- My oczywiście wiemy bardzo dobrze, że wolność słowa doznaje pewnych ograniczeń w pewnych przypadkach, czy to w przypadku podżegania do przestępstwa, pomówień. Ale cenzura prewencyjna i zabranianie komukolwiek z góry wygłaszania swoich poglądów to jest coś, co pokazuje jak upada Zachód, który posługuje się terrorem politycznej poprawności - kontynuował były poseł.

Dzisiaj okazuje się, że Polska jest na tle państw zachodniej Europy ostoją wolności słowa. I tak jest lepiej, niż na Zachodzie Robert Winnicki, poseł Konfederacji

Z kolei poseł Robert Winnicki mówił, że "z tego przykrego incydentu można wyciągnąć parę wniosków".

- Chcemy współpracować gospodarczo z Europą zachodnią, ale nie sposób nie ukrywać, że nie chcemy dzielić systemu wartości z tymi państwami, które w sposób pełzający wprowadzają totalizm lewicowej myśli do swojej praktyki działania. Dzisiaj okazuje się, że Polska jest na tle państw zachodniej Europy ostoją wolności słowa. I tak jest lepiej, niż na Zachodzie. I trzeba, żebyśmy tego byli świadomi - mówił poseł.

Winnicki wypomniał też hipokryzję "lewicy, która przyklaskuje imigrantom chcącym forsować granice Polski", a "jednocześnie klaszcze zatrzymywaniu legalnego przejazdu polskiego obywatela, który chciał się legalnie dostać do Wielkiej Brytanii".