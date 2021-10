Rozpisanie wyborów na 31 października byłoby pewnym zaskoczeniem, ponieważ wcześniej spodziewano się, że wybory będą mieć miejsce w listopadzie.

64-letni Kishida został nowym liderem rządzącej krajem Partii Liberalno-Demokratycznej (a, co za tym idzie, również nowym premierem) w ubiegłym tygodniu. Na stanowisku zastąpił Yoshihide Sugę, który funkcję szefa rządu i lidera partii pełnił przez rok. Gdy Suga obejmował urząd we wrześniu 2020 roku cieszył się sympatią ok. 70 proc. Japończyków, ale jego popularność w ciągu roku spadła do poziomu poniżej 30 proc. ze względu na krytykę sposobu, w jaki jego rząd walczył z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2.

Suga zastąpił na stanowisku premiera i lidera Partii Liberalno-Demokratycznej Shinzo Abe, który ustąpił ze stanowiska ze względu na stan zdrowia. Abe był politykiem, który sprawował urząd premiera Japonii najdłużej w historii.

Decyzję o rozwiązaniu parlamentu Kishida ma ogłosić na swojej pierwszej konferencji prasowej w roli szefa rządu - zapowiedziała japońska telewizja NHK.



Zdaniem analityków Kishida nie chce popełnić błędu Sugi, który nie rozpisał wyborów w czasie, gdy cieszył się dużym poparciem.

Stanowisko w rządzie zachowa minister obrony, Nobuo Kishi, brat Shinzo Abe

W poniedziałek nowy premier Japonii ma również ogłosić skład swojego gabinetu.



13 z 20 członków gabinetu ma nie mieć wcześniejszego rządowego doświadczenia, co stanowi realizację obietnicy Kishidy, który chce dać szansę w polityce nowym ludziom. Najważniejsze stanowiska mają jednak przypaść wieloletnim sojusznikom politycznym premiera Abe i ustępującego ministra finansów, Taro Aso.



Tego ostatniego w w roli ministra finansów ma zastąpić jego szwagier, Shunichi Suzuki. Stanowisko zachowa minister obrony, Nobuo Kishi, brat Abe. Szefem dyplomacji nadal będzie Toshimitsu Motegi. Ministrem handlu i przemysłu zostanie Koichi Hagiuda, polityk związany z Abe (w ustępującym rządzie był ministrem edukacji).