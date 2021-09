We wtorek prezydent Andrzej Duda spotkał się z szefami MON, MSWiA, kancelarii prezydenta, kancelarii premiera, BBN i Straży Granicznej w sprawie sytuacji bezpieczeństwa na granicy polsko-białoruskiej. Po spotkaniu wydał krótkie oświadczenie w sprawie przedłużenia stanu wyjątkowego.

Prezydent ogłosił, że wystąpi do Sejmu o to, by stan wyjątkowy na granicy z Białorusią został przedłużony.

Prezydent RP @AndrzejDuda podpisał i skierował dziś do Marszałek Sejmu RP @elzbietawitek wniosek o wyrażenie przez Sejm zgody na przedłużenie stanu wyjątkowego na okres 60 dni. pic.twitter.com/tpBtTkRhq3 — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) September 29, 2021

- Wydaje się, że wprowadzenie stanu wyjątkowego na okres 60 dni będzie uzasadnione. Jeżeli będzie taka możliwość, to zawsze możemy ten stan wyjątkowy skrócić. Jest to potrzebne funkcjonariuszom, aby mogli sprawnie wykonywać swoje zadania - tłumaczył Duda.

W środę prezydent skierował w tej sprawie wniosek do marszałek Sejmu Elżbiety Witek. W czwartek wieczorem posłowie zajmą się wnioskiem. Głosowanie poprzedzi debata.