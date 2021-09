Prezydent Andrzej Duda zapowiedział, że wystąpi do Sejmu o przedłużenie stanu wyjątkowego na granicy z Białorusią, gdy tylko wniosek w tej sprawie zostanie do niego skierowany.

Stan wyjątkowy został wprowadzony w pasie przygranicznym, obowiązuje na terenie 183 miejscowości.

Wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej Rafał Trzaskowski powiedział w TVN24, że nie popierał wprowadzenia stanu wyjątkowego, jest też przeciw jego przedłużaniu.

- Zabezpieczenie granicy tak, żeby była twarda, może się dokonać bez stanu wyjątkowego. Ja się pytam - co PiS robił przez ostatnie lata, kiedy mógł zabezpieczyć granicę? Kiedy wszystkie instrumenty w Unii Europejskiej zostały wypracowane, żeby sobie radzić z granicą i jej zabezpieczeniem, PiS nic nie robił - stwierdził.

Według prezydenta Warszawy, PiS "próbuje w tej chwili szczuć na wszystkich migrantów i uchodźców".

Pytany, czy sytuację na granicy polsko-białoruskiej można było przewidzieć Trzaskowski odparł, że "można się było zawsze spodziewać, że będzie problem na wschodniej granicy".

- Gdyby PiS od wielu, wielu lat zamiast tylko i wyłącznie koncentrować się na szczuciu na imigrantów zajął się zabezpieczeniem granicy, to sytuacja by dzisiaj wyglądała zupełnie inaczej - ocenił wiceszef PO.

"Olbrzymiego zagrożenia nie ma"

- Stan wyjątkowy jest zrobiony tylko po to, żeby dziennikarze nie mogli tam pojechać, żeby nikt tego nie mógł obserwować - przekonywał.

Zdaniem Rafała Trzaskowskiego, sytuacja na granicy może być opanowana bez stanu wyjątkowego.

- PiS się obudził w ostatniej chwili, nie korzysta z instrumentów, z których może korzystać i robi wyłącznie politykę szczucia na uchodźców i tworzenia olbrzymiego zagrożenia, a w tej chwili tego olbrzymiego zagrożenia jeszcze na szczęście nie ma; tworzy takie wrażenie po to, żeby na tym budować kapitał polityczny - powiedział prezydent Warszawy.

"Jest zagrożenie potencjalne"

Dopytywany, czy sądzi, że nie ma zagrożenia Trzaskowski odparł: - Uważam, że trzeba zabezpieczyć granicę, że oczywiście, że jest zagrożenie potencjalne, że wykonywanie wszelkiego rodzaju ruchów, które mają doprowadzić do tego, żeby granica była szczelna jest uzasadnione, natomiast PiS próbuje budować atmosferę tego, że jest absolutny armagedon.

"Oni zawsze muszą mieć wroga"

Wiceprzewodniczący Platformy przekonywał, że można znaleźć równowagę między "twardą granicą, która jest konieczna w tej sytuacji" a postępowaniem w sposób humanitarny.

- Ten rząd nie podaje wody, nie podaje lekarstw i jeszcze do tego pokazuje zdjęcia - głównie na to idzie energia pana ministra - które mają odczłowieczyć imigrantów, stworzyć atmosferę totalnego zagrożenia obcą kulturą. Przecież to jest totalne szczucie - powiedział Trzaskowski.

- Jestem przekonany, że gdyby temu rządowi wyszło z jakichś badań, że można zwrócić uwagę i niechęć społeczeństwa na kominiarzy, to by zaczął wielką kampanię przeciwko kominiarzom, bo robił to i w sprawie gejów, i nauczycieli, i lekarzy, a w tej chwili w sprawie uchodźców - dodał.

- Oni zawsze muszą mieć wroga i na tym się opiera ta polityka, a nie na konieczności zabezpieczenia granicy - ocenił.

Prezydent Warszawy zaznaczył, że "zabezpieczyć twardo granicę trzeba".