We wtorek prezydent Andrzej Duda spotkał się z szefami MON, MSWiA, kancelarii prezydenta, kancelarii premiera, BBN i Straży Granicznej w sprawie sytuacji bezpieczeństwa na granicy polsko-białoruskiej. Po spotkaniu wydał krótkie oświadczenie w sprawie przedłużenia stanu wyjątkowego.

Reklama

- Jak doskonale państwo wiecie, od dłuższego czasu trwa presja na polską granicę. Presja migracyjna, która bez wątpienia jest generowana przez władze białoruskie. Służby białoruskie wspierają migrantów, a bardzo często wręcz bardzo często ich wypychają na granicę - powiedział Andrzej Duda

Czytaj więcej Polityka Rada Ministrów wnioskuje o przedłużenie stanu wyjątkowego Rząd zwrócił się do prezydenta Andrzeja Dudy o przedłużenie o 60 dni stanu wyjątkowego przy granicy polsko-białoruskiej.

- Aby straż graniczna wspierana przez wojsko mogła w sposób bezpieczny i sprawny realizować swoje działania wprowadziliśmy w pasie przygranicznym stan wyjątkowy, po to aby służby mogły realizować swoje zadania bez przeszkód. Aby nikt nie przeszkadzał w realizacji tych działań. Jak państwo wiecie, były różne polityczne happeningi. Skłonność u niektórych polityków wzrasta, gdy widzą zainteresowanie medialne. To bardzo przeszkadzało wojsku i straży granicznej. To dezorientowało mieszkańców, powodowało, że osoby przenikały przez naszą granicę - dodał.

- Wydaje się, że wprowadzenie stanu wyjątkowego na okres 60 dni będzie uzasadnione. Jeżeli będzie taka możliwość, to zawsze możemy ten stan wyjątkowy skrócić. Jest to potrzebne funkcjonariuszom, aby mogli sprawnie wykonywać swoje zadania - mówił prezydent.

Reklama

Czytaj więcej Społeczeństwo Sondaż. Niespełna połowa Polaków za przedłużeniem stanu wyjątkowego 13 proc. ankietowanych wyborców Zjednoczonej Prawicy nie popiera przedłużenia stanu wyjątkowego na wschodniej granicy. Sondaż United Surveys dla RMF FM i „DGP”.

- Kiedy tylko ten wniosek zostanie do mnie skierowany, wystąpię do Sejmu o to, by wypowiedział się w tej kwestii, by wyraził zgodę na przedłużenie tego stanu wyjątkowego - zapowiedział Duda.

Stan wyjątkowy wprowadzono rozporządzeniem prezydenta 2 września na okres 30 dni. Zgodnie z Konstytucją prezydent ma prawo przedłużyć go jednorazowo na kolejnych 60 dni. Kolejne rozporządzenie prezydenta musi zaaprobować Sejm bezwzględną większością głosów.

Prawo i Sprawiedliwość chce ten przepis zmienić. Posłowie PiS przedłożyli projekt zmiany regulaminu Sejmu, zakładający, że rozporządzenie takie będzie przyjmowane zwykłą większością.