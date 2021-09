27 września w czasie konferencji prasowej szef MSWiA Mariusz Kamiński poinformował, że będzie rekomendował Radzie Ministrów przedłużenie obowiązującego na granicy Polski z Białorusią stanu wyjątkowego o 60 dni. Uzasadniał to m.in. zagrożeniem, jakie mają stwarzać dla Polski imigranci z Afganistanu i Iraku, którzy mają próbować przedostać się do Polski przez Białoruś. Na dowód, na konferencji prasowej pokazano zdjęcia, jakie służby miały znaleźć w telefonach osób zatrzymanych po nielegalnym przekroczeniu granicy z Białorusią. U dwóch mężczyzn znaleziono treści pedofilskie i zoofilskie, co w czasie konferencji prasowej udokumentowano przedstawiając zdjęcie, na którym widać mężczyznę odbywającego stosunek z krową.

Chcę tylko przypomnieć, że także wśród Polaków są zoofile i pedofile. Mimo to nie uznajemy sami siebie za naród zoofili czy pedofili, obejmujemy Polaków opieką medyczną i dbamy o ich godność. Przypisywanie winy grupie za występki jednostek jest głupie i faszystowskie, rządzie RP. — Marcin Matczak (@wsamraz) September 27, 2021

Prof. Matczak, odnosząc się na Twitterze do przebiegu konferencji podkreślił, że mimo iż "wśród Polaków są zoofile i pedofile", to jednak "nie uznajemy sami siebie za naród zoofili czy pedofili".

"Obejmujemy Polaków opieką medyczną i dbamy o ich godność. Przypisywanie winy grupie za występki jednostek jest głupie i faszystowskie, rządzie RP" - dodał prawnik.