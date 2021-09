Do Rady Muzeum Auschwitz-Birkenau była premier, a obecnie europosłanka Beata Szydło została powołana w kwietniu tego roku.

Reklama

Wraz z Beatą Szydło minister Piotr Gliński powołał Bogdana Bartnikowskiego, dr. hab. Grzegorza Berendta, prof. dr hab. Tomasza Gąsowskiego, prof. Edwarda Kosakowskiego, prof. dr hab. Stanisława Krajewskiego, dr Marka Lasotę, ks. dr. hab. Jana Nowaka, Krystynę Oleksy i europosłankę PiS, byłą premier Beatę Szydło. Rada, wybierana na 4 lata, jest organem doradczym dyrektora placówki, kontroluje działalność muzeum i sprawozdania przygotowywane przez jego dyrekcję.

Zaraz po powołaniu Rady z zasiadania z niej zrezygnował prof. Krajewski. Swoją decyzję uzasadnił upolitycznieniem rady poprzez powołanie w jej skład byłej premier. Po Stanisławie Krajewskim zrezygnowało jeszcze kilku członków Rady.



Wkrótce potem w liście do premiera Morawieckiego przeciwko tej nominacji zaprotestowały rodziny byłych więźniów. Inna grupa wystąpiła w jej obronie.



Czytaj więcej Polityka Rodziny więźniów z Auschwitz piszą do premiera. Nie chcą Beaty Szydło Do premiera Mateusza Morawieckiego trafił list wysłany przez rodziny i byłych więźniów obozu Auschwitz-Birkenau. W piśmie wyrażają sprzeciw wobec powołania Beaty Szydło do Rady Naukowej Muzeum Auschwitz - informuje Onet.pl

Reklama

Ostatecznie Beata Szydło nadal zasiada w Radzie, a w miejsce osób, które zrezygnowały, Piotr Gliński powołał nowych. Obecnie oprócz Szydło jej członkami są Bogdan Bartnikowski, dr hab. Grzegorz Berendt, prof. dr hab. Tomasz Gąsowski, Monika Krawczyk, Roman Kwiatkowski, Albert Stankowski, ks. dr hab. Jan Nowak i Michał Zajda.

Ostatnie posiedzenie Rady Muzeum odbyło się we wrześniu 2020 roku. Od tego czasu, mimo że Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego kilka razy zwracało się o zwołanie rady, do żadnego spotkania nie doszło.

Biuro Prasowe Muzeum przekazało, że po zakończonym właśnie sezonie urlopowym "trwają konsultacje co do terminu".

Wirtualna Polska pisze, że już od 2018 roku nie działa, powołana w 2000 r. z inicjatywy prof. Władysława Bartoszewskiego, Międzynarodowa Rada Oświęcimska, która co roku przygotowywała rocznicowe obchody wyzwolenia obozu i doradzała dyrekcji. Organ ten cieszył się dużym autorytetem na arenie międzynarodowej.

Autopromocja ORZEŁ INNOWACJI Ogłoszenie wyników konkursu już 28 września Dowiedz się więcej

Po aferze z powołaniem do Rady Muzeum Beaty Szydło, o reaktywację Rady Oświęcimskiej wystąpił do Mateusza Morawieckiego zasiadający w niej wcześniej Piotr Cywiński. Mimo że premier zadeklarował jej powstanie, do dziś do tego nie doszło.